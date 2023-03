Zelenskyj varuje pred „otvorenou cestou“ cez východ Ukrajiny, ak Rusko dobyje Bachmut

Taktický význam mesta

Rusko potrebuje hoc aj malé víťazstvo

7.3.2023 (SITA.sk) - Ruské jednotky budú mať „otvorenú cestu“ na dobytie kľúčových miest na východe Ukrajiny, ak sa zmocnia Bachmutu.V rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý obhajoval svoje rozhodnutie ponechať ukrajinské sily v obliehanom meste v Doneckej oblasti.Zelenskyj tvrdí, že obrana Bachmutu má pre Ukrajinu „taktický“ význam. „Chápeme, že po Bachmute by mohli ísť ďalej - do Kramatorska, do Slavjanska. Po Bachmute by Rusi mali otvorenú cestu do iných miest na Ukrajine v doneckom smere. Preto tam naši chlapci stoja,“ dodal.Týždne trvajúci útok žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorý v ostatných dňoch nabral na intenzite, vyhnal z mesta tisíce ľudí a zdecimoval jeho infraštruktúru. Ukrajinskí vojaci však vytrvalo bránia oblasť, čím zastavili postup Ruska.Zelenskyj vraví, že chápe, čo motivuje Rusov pri útokoch na Bachmut.„Rusko potrebuje aspoň nejaké víťazstvo, aj malé, a to dokonca za cenu, že zničí všetko v Bachmute a zabije tam každého civilistu,“ poznamenal a dodal, že ak Rusko dokáže v Bachmute vztýčiť hoci len malú ruskú vlajku, pomôže to „zmobilizovať ich spoločnosť a vytvoriť ideu, že je to taká silná armáda“.