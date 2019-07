Maďarská opozícia kritizuje návrh rozpočtu

Na archívnej snímke predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz Lajos Kósa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. júla (TASR) - Návrh maďarského štátneho rozpočtu pre rok 2020, ako ho predložila vláda, spôsobí krajine prehĺbenie problémov v zdravotníctve, vzdelávaní a vo verejnej sfére. Vyhlásil podpredseda maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia a predseda parlamentného výboru pre štátny rozpočet László Varjú.Podľa agentúry MTI opozičný politik kritizoval kabinet za to, že odmieta všetky návrhy, ktoré k rozpočtu predkladajú opozičné strany. Na tlačovej besede sa zúčastnila aj nezávislá poslankyňa zo strany Liberálisok Anett Bőszová, podľa ktorej oblasti vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych vecí, nedokážu patrične profitovať z ekonomického rastu.podčiarkla poslankyňa s poznámkou, že mohutný akčný plán vlády na podporu rodiny by nemal byť dostupný pre najbohatšie vrstvy spoločnosti, pričom získané prostriedky by mali otvoriť nové možnosti pred najchudobnejších.Vládna strana Fidesz reagovala vyhlásením, v ktorom uvádza, že Demokratická koalícia expremiéra Ferenca Gyurcsánya pokračuje v politike deštrukcie, ktorou Gyurcsányova vláda spôsobila škody krajine aj rodinám. Demokratická koalícia aj teraz zásadne odmieta budúcoročný návrh rozpočtu, ktorý je rozpočtom podpory rodín, pričom návrh zabezpečuje aj finančné krytie ďalších prvkov akčného plánu ochrany rodiny, tvrdí vládna strana.V pozmeňujúcich návrhoch DK sa podľa Fideszu objavujú prvky, ktoré boli charakteristické pre Gyurcsánove vládnutie - znižovanie podpory rodinám s deťmi, reštrikčné opatrenia a zvyšovanie daňového zaťaženia.Parlament dnes schválil balíček pozmeňujúcich návrhov, v ktorých však ani jeden zo 768 platných návrhov nebol akceptovaný. Pri úvodnom prezentovaní návrhu rozpočtu minister financií Mihály Varga 19. júna zdôraznil, že budúcoročný rozpočet bude rozpočtom podpory rodín. Dodal, že v jeho centre je realizácia akčného plánu ochrany rodiny.Šéf rezortu financií podotkol, že snahou vlády je znižovanie daní, štátneho dlhu, ale aj rast miezd, investícií a pracovných miest. Okrem vytvorenia priaznivých podmienok pre rodiny a deti je podľa Vargu zámerom kabinetu zabezpečiť finančné zdroje pre akčný plán ochrany hospodárstva tak, aby maďarská ekonomika dokázala rásť v Európskej únii (EÚ) aj naďalej v nadpriemernej miere, a to aj prostredí spomaľovania svetovej ekonomiky.V návrhu rozpočtu minister financií ráta v budúcom roku s rastom ekonomiky vo výške 4 %, deficitom vo výške 1 % hrubého domáceho produktu, pokračovaním poklesu štátneho dlhu, ktorý by do konca budúceho roka mal klesnúť na 67 % HDP, a s 2,8-percentnou infláciou.