Maďarská opozícia požaduje včlenenie krajiny do Európskej prokuratúry

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 5. novembra (TASR) - Strany maďarského opozičného bloku Maďarská socialistická strana (MEZSP) a Dialóg (Párbeszéd) po prijatí príslušných rozhodnutí pôjdu do budúcoročných volieb do Európskeho parlamentu zrejme spoločne, oznámil v pondelok v severomaďarskom meste Eger spolupredseda Dialógu Gergely Karácsony.Podľa agentúry MTI spolupredseda na tlačovej konferencii povedal, že kľúčovou témou kampane bloku bude včlenenie Maďarska do Európskej prokuratúry (EPPO).zdôraznil Karácsony.