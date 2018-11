Niektoré veľké banky v eurozóne potrebujú posilniť kapitálové pozície

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Brusel 5. novembra (TASR) - Tucet bánk v eurozóne, vrátane niektorých najväčších, by malo posilniť svoje kapitálové pozície, povedal viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos v reakcii na výsledky záťažových testov zverejnených v piatok (2. 11.).ECB uviedla, že použije výsledky testov, aby stanovila pre banky individuálne kapitálové požiadavky v rámci procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process). ECB tiež oznámila, že bude akceptovať koeficient vlastného kapitálu CET1 na úrovní 5,5 %. Vyjadrenie Luis de Guindosa však signalizujú, že ECB zrejme bude požadovať vyššiu úroveň.povedal de Guindos na konferencii v Bruseli.uviedol de Guindos. Medzi spomínanými 12 bankami sú napríklad Deutsche Bank, BNP Paribas alebo Société Générale.V prípade realizácie nepriaznivého scenáru namodelovaného v rámci záťažových testov by koeficient vlastného kapitálu Deutsche Bank klesol na 8,14 %, BNP Paribas na 8,64 % a Société Générale na 7,61 %, ukázala správa Európskeho úradu pre bankový dohľad (EBA). Najhoršie spomedzi finančných inštitútov skončila talianska Banco BPM, jej kapitálový koeficient by padol na 6,67 %.