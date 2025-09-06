Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. septembra 2025

Maďarská polícia zakázala Pride pochod v meste Pécs, organizátori sú odhodlaní pokračovať


Tagy: Dúhový pochod PRIDE LGBTQ

Maďarská polícia zakázala Pride pochod, ktorý sa mal konať 4. októbra v meste Pécs. Informovali o tom organizátori. Tento pochod je podľa nich jedinou významnou každoročnou Pride akciou mimo hlavného mesta ...



Zdieľať
homosexuali 676x451 6.9.2025 (SITA.sk) - Maďarská polícia zakázala Pride pochod, ktorý sa mal konať 4. októbra v meste Pécs. Informovali o tom organizátori. Tento pochod je podľa nich jedinou významnou každoročnou Pride akciou mimo hlavného mesta Budapešť. Polícia ako dôvod uviedla novelizácie zákonov a ústavy, ktoré tento rok zakazujú zhromaždenia propagujúce homosexualitu.


Zákaz prichádza po tom, čo vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá vedie tvrdý postoj voči právam LGBTQ komunity, zakázala v júni aj budapeštiansky Pride. Napriek tomu sa na ňom zúčastnilo rekordných viac ako 200 000 ľudí, pričom polícia proti účastníkom nazasahovala.

Organizátori z Diverse Youth Network označili zákaz za „vážny úder pre LGBTQ komunitu“ a vyhlásili, že sa nenechajú umlčať ani zastrašiť a budú trvať na usporiadaní podujatia v pôvodnom termíne. „Nedovolíme, aby sa naše práva pošliapavali,“ uviedli vo vyhlásení.

Orbánova vláda obhajuje svoj prístup ako ochranu detí, čo vyvolalo kritiku zo strany lídrov Európskej únie. Starosta Budapešti bol minulý mesiac vypočutý ako podozrivý z organizovania pochodu a v prípade obvinenia mu hrozí až ročný trest odňatia slobody.

Zákaz pochodu v Pécsi tak predstavuje ďalší krok v eskalácii represie voči LGBTQ právam v Maďarsku, ktoré vyvoláva medzinárodné odsúdenie.


Zdroj: SITA.sk - Maďarská polícia zakázala Pride pochod v meste Pécs, organizátori sú odhodlaní pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dúhový pochod PRIDE LGBTQ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Napätie medzi Venezuelou a USA stúplo, Maduro vyzval na dialóg s Washingtonom
<< predchádzajúci článok
Izraelská armáda sa nevzdáva plánu na dobytie Gazy, vyzvala ľudí na presun do humanitárnej zóny

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 