Sobota 6.9.2025
06. septembra 2025
Maďarská polícia zakázala Pride pochod v meste Pécs, organizátori sú odhodlaní pokračovať
Maďarská polícia zakázala Pride pochod, ktorý sa mal konať 4. októbra v meste Pécs. Informovali o tom organizátori. Tento pochod je podľa nich jedinou významnou každoročnou Pride akciou mimo hlavného mesta ...
6.9.2025 (SITA.sk) - Maďarská polícia zakázala Pride pochod, ktorý sa mal konať 4. októbra v meste Pécs. Informovali o tom organizátori. Tento pochod je podľa nich jedinou významnou každoročnou Pride akciou mimo hlavného mesta Budapešť. Polícia ako dôvod uviedla novelizácie zákonov a ústavy, ktoré tento rok zakazujú zhromaždenia propagujúce homosexualitu.
Zákaz prichádza po tom, čo vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá vedie tvrdý postoj voči právam LGBTQ komunity, zakázala v júni aj budapeštiansky Pride. Napriek tomu sa na ňom zúčastnilo rekordných viac ako 200 000 ľudí, pričom polícia proti účastníkom nazasahovala.
Organizátori z Diverse Youth Network označili zákaz za „vážny úder pre LGBTQ komunitu“ a vyhlásili, že sa nenechajú umlčať ani zastrašiť a budú trvať na usporiadaní podujatia v pôvodnom termíne. „Nedovolíme, aby sa naše práva pošliapavali,“ uviedli vo vyhlásení.
Orbánova vláda obhajuje svoj prístup ako ochranu detí, čo vyvolalo kritiku zo strany lídrov Európskej únie. Starosta Budapešti bol minulý mesiac vypočutý ako podozrivý z organizovania pochodu a v prípade obvinenia mu hrozí až ročný trest odňatia slobody.
Zákaz pochodu v Pécsi tak predstavuje ďalší krok v eskalácii represie voči LGBTQ právam v Maďarsku, ktoré vyvoláva medzinárodné odsúdenie.
