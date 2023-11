Maďarská vláda nesúhlasí so začatím prístupových rokovaní Únie s Ukrajinou, mala by mať privilegované partnerstvo

Ukrajina nesplnila podmienky

Maďarské požiadavky a vojna

9.11.2023 (SITA.sk) - Maďarská vláda si nemyslí, že by Európska únia (EÚ) mala začať prístupové rokovania s Ukrajinou. Namiesto toho by mala mať privilegované partnerstvo.Povedal to šéf maďarského úradu vlády Gergely Gulyás . Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na maďarský portál Telex.Ukrajina „nespĺňa potrebné podmienky, nespĺňala ich pred vojnou a odvtedy sa ani nepriblížila,“ vyhlásil Gulyás.„Sme solidárni s Ukrajinou, vždy sme odsudzovali ruskú agresiu a poskytovali významnú finančnú podporu a humanitárnu pomoc, ale to nič nemení na tom, že Ukrajina nesplnila podmienky na rokovania s EÚ... či už sú to sľuby o národnostných menšinách alebo kodanské kritériá alebo situácia s korupciou,“ pokračoval.Politický poradca maďarského premiéra Balázs Orbán už skôr povedal, že Budapešť bude blokovať začiatok rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ, kým nesplní maďarské požiadavky týkajúce sa vyučovacieho jazyka.Minister zahraničia Péter Szijjártó sa zase vyjadril, že vstup Ukrajiny do EÚ, kým pokračuje vojna, prinesie vojnu európskemu spoločenstvu, „čo si očividne nikto neželá".