Minister vnútra Šutaj Eštok by mal odstúpiť, myslí si Šimečka. Poháňa ho túžba po pomste, tvrdí šéf progresívcov

Šutaj Eštok je ochotný porušiť zákon

Ceruzky treba lepšie zastrúhať





Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok vydal koncom októbra organizačné opatrenie, ktorým od 1. novembra zrušil funkcie viceprezidentov PZ. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra.



V dôsledku opatrenia boli uvedeným dňom obaja viceprezidenti Branko Kišš a Damián Imre preložení na iné funkcie a bola zriadená nová funkcia viceprezidenta polície pre oblasť migrácie, operatívu a riadenie služieb zboru.





9.11.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka si myslí, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) by mal odstúpiť. Dôvodom je štvrtkové rozhodnutie súdu.„Od začiatku sme hovorili, že postupoval pri odvolávaní policajných funkcionárov v rozpore so zákonom. Dnes to rozhodnutím potvrdil aj Mestský súd a vydal neodkladné opatrenie," uviedol šéf progresívcov vo svojom stanovisku.Podľa Šimečku sa tiež potvrdilo, že Šutaja Eštoka poháňa túžba po pomste a tvrdí, že minister je pre to ochotný porušiť i zákon.„Človek, ktorý má v tejto funkcii dbať na dodržiavanie zákonov, koná v rozpore zo zákonom. Ak neodstúpi, budeme trvať na jeho odvolaní okamžite potom, ako bude vláde vyslovená dôvera," dodal predseda PS.Mestský súd Bratislava IV vrátil na pôvodné pracovné miesto prvého viceprezidenta Policajného zboru (PZ) Informoval o tom jeho advokát Peter Kubina , uviedol, že im bolo doručené neodkladné opatrenie súdu, ktorý v celom rozsahu vyhovel ich návrhu.„Máme tu teda prvé rozhodnutie súdu potvrdzujúce nezákonnosť konania ministra vnútra, už po 9 dňoch od podania návrhu. Čakáme na ďalších šesť. Nabudúce treba tie ceruzky lepšie zastrúhať," uviedol Kubina. Rozhodnutie je vykonateľné okamžite.