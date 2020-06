Maďarska vláda sa v dôsledku pandémie koronavírusu obáva ďalších vĺn migrantov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda sa “veľmi obáva", že v dôsledku pandémie koronavírusu budú do Európy prúdiť ďalšie vlny migrantov z chudobných krajín, kde bude mať ochorenie tvrdší dopad. V piatok to uviedol maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó Podľa jeho slov sú lídri Európskej únie (EÚ) povinní pomôcť občanom, ktorí stratili pracovné miesta, obmedzením "migrácie orientovanej na prácu", ktorá je "definitívne proti záujmom" Európy.“Odmietame všetky pokusy o zlegalizovanie ilegálnej migrácie," povedal Szijjártó po rokovaniach so svojím cyperským rezortným kolegom.“Považujeme migráciu za nebezpečný fenomén, z bezpečnostnej perspektívy. Je tam aj kultúrne, a teraz tiež zdravotné riziko," vyhlásil šéf maďarskej diplomacie.Zároveň dodal, že Maďarsko zaujme počas nadchádzajúcich rozhovorov EÚ v otázke migrácie "veľmi tvrdý postoj".