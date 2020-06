Ochránili sme štvrtinu pracovných miest, zhodnotil Krajniak po sto dňoch vládnutia

Najmenej "péenkárov"

poznamenal.

Ocenil pritom aj to, že v porovnaní s inými profesiami v prvej línii bol medzi zamestnancami zariadení najnižší počet tých, ktorí boli na karanténnej "péenke", OČR alebo si brali dovolenku.

Pomoc pre státisíce ľudí

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb, rýchle naštartovanie pomoci pre bežných ľudí a ochranu štvrtiny pracovných miest na Slovensku cez prvý balíček pomoci považuje minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak za najväčšie úspechy v jeho rezorte počas prvých sto dní od nástupu vlády Igora Matoviča . Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA."Spomedzi európskych krajín máme najnižší počet úmrtí v zariadeniach sociálnych služieb na milión obyvateľov, iba približne 3,4 úmrtia na milión obyvateľov," povedal.Upozornil na to, že iné vyspelé štáty, ako napríklad Veľká Británia alebo Kanada majú na milión obyvateľov aj 160 mŕtvych."Je to zásluha desaťtisícov zamestnancov zariadení sociálnych služieb,"Šéf rezortu práce a sociálnych vecí vyzdvihol aj to, že sa ministerstvu podarilo veľmi rýchlo naštartovať pomoc pre bežných ľudí."Za 24 hodín sme hneď po nástupe pripravili tzv. pandemické OČR a PN a za ďalší deň to bolo schválené v parlamente, na ďalší deň to podpísala pani prezidentka," povedal Krajniak.Celkovo podľa neho Sociálna poisťovňa vyplatila počas prvých 100 dní od nástupu novej vlády stovky tisíc karanténnych dávok, pričom išlo o pomoc pre státisíce ľudí.Za tretí úspech jeho pôsobenia na poste ministra práce a sociálnych vecí považuje to, že prostredníctvom prvej sociálnej pomoci sa podarilo ochrániť jednu štvrtinu pracovných miest na Slovensku."Na Slovensku pracuje čosi vyše dva milióny ľudí a máme aj SZČO a prostredníctvom prvej sociálnej pomoci sme podporili viac ako pol milióna unikátnych ľudí, buď zamestnancov alebo SZČO," upozornil.Dôkazom toho, že ide o funkčnú pomoc pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO, je podľa neho výrazný pokles nárastu nezamestnanosti na Slovensku v máji tohto roka.Vyzdvihol aj zavedenie tzv. SOS dotácie, ktorá podľa neho pomohla už vyše 12-tisíc ľudom bez príjmu.