Maďarská vláda: Smerovanie EPP je už teraz v rukách Tuska

Budapešť 21. novembra (TASR) - Smerovanie Európskej ľudovej strany (EPP) je teraz už v rukách Donalda Tuska, reagoval vo štvrtok v Budapešti minister riadiaci úrad maďarskej vlády Gergely Gulyás na skutočnosť, že delegáti zjazdu EPP v stredu v Záhrebe zvolili Tuska za nového a v poradí šiesteho predsedu najväčšej politickej formácie v Európe.Podľa spravodajského servera magyarharang.hu Gulyás zdôraznil, že najdôležitejšou otázkou z hľadiska prípadného obnovenia pozastaveného členstva maďarskej vládnej strany Fidesz v EPP je, či európski ľudovci budú chcieť byť liberálnou stranou, alebo budú konzervatívnou stranou pravého stredu." dodal minister, podľa ktorého ak sa nevezme do úvahy volebný výsledok Fideszu, tak EPP nebola nikdy taká slabá, ako je teraz.Tusk na prebiehajúcom dvojdňovom sneme ľudovcov v Záhrebe naznačil, že o členstve Fideszu - strany maďarského predsedu vlády Viktora Orbána - rozhodne EPP začiatkom budúceho roka.Fidesz má od 20. marca tohto roku pozastavené členstvo v EPP pre porušenie demokratických štandardov EÚ. Jej predstavitelia nemôžu voliť ani byť volení do orgánov EPP. Na snem do Záhrebu nepricestovali a do chorvátskej metropoly neprišiel ani Viktor Orbán.