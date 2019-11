Pacientom v kóme, v bdelej kóme sa črtá zlepšenie ich situácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Pacientom v kóme, v bdelej kóme a rovnako ich rodinám sa črtá zlepšenie ich situácie. Predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Pomocná ruka nádeje na spoločnom stretnutí so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dostali prísľub ďalšej spolupráce pri snahe v zlepšovaní podmienok. Pre TASR to potvrdil aj rezort sociálnych vecí." komentoval rezort s dôvetkom, že téma sa dotýka aj pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny si však podľa vlastného vyjadrenia "OZ poukázalo na to, že v minulosti nebolo potrebné riešiť danú problematiku pacientov v kóme a v bdelej kóme, pretože ich počet bol zanedbateľný. Vďaka napredovaniu medicíny, čoraz lepšej schopnosti zachrániť človeku život a stabilizovať hlavné životné funkcie počet pacientov v kóme a v bdelej kóme narastá. Zdravotné poisťovne na Slovensku v roku 2018 evidovali viac ako 3500 pacientov v kóme alebo bdelej kóme. Všeobecná zdravotná poisťovňa tiež eviduje, že z jej 988 poistencov s touto diagnózou bolo 968 v domácej starostlivosti.Zástupcovia občianskeho združenia ministerstvu predostreli požiadavku na zvýšenie príspevku na opatrovanie a zavedenie špeciálneho príspevku pre rodinu pri náročnejších klientoch na opatrovanie. "" komentovalo ministerstvo.V súvislosti s rehabilitačnými pomôckami pre ľudí v kóme, ktoré nie sú podľa zástupcov pacientov a ich rodín priznávané zo systému kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) ministerstvo požiadalo zástupcov o zaslanie zoznamu týchto pomôcok. Po ich doručení bude overovať, či je možné na takúto pomôcku poskytnúť príspevok, alebo ide o čisto zdravotnícke pomôcky.OZ navrhlo tiež znižovanie administratívnej záťaže žiadateľov, skrátenie lehôt na priznanie príspevkov či potrebu špecifického vzdelávania rodinných príslušníkov, ale aj zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v problematike starostlivosti o ľudí v kóme.uviedol rezort.Dodal tiež, že OZ alebo novozaložený Národný inštitút bdelej kómy môže požiadať v záujme poskytovania poradenstva rodinám s rodinným príslušníkom v kóme o udelenie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo.uzavrelo ministerstvo.Miroslav Vavra z OZ Pomocná ruka nádeje verí, že stretnutie otvorilo spoločnú spoluprácu, ktorej cieľom je zlepšenie sociálneho systému a spoločné riešenia sa pozitívne prejavia pre všetkých.