Maďarská volebná komisia zaregistrovala prvé tri strany do eurovolieb

Budapešť 11. apríla (TASR) - Maďarská Národná volebná komisia (NVB) zaregistrovala prvé tri politické strany do májových volieb do Európskeho parlamentu (EP), informovalo vo štvrtok v Budapešti internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.K zostaveniu kandidátky musia strany v zmysle platných právnych noriem zozbierať 20.000 voličských podpisov. Doposiaľ túto podmienku splnili strany Jobbik, blok Fidesz-KDNP a Hnutie Momentum.Kandidátnu listinu Jobbiku, ktorá obsahuje 21 mien, vedie podpredseda strany a predseda parlamentnej frakcie Márton Gyöngyösi.Kandidátnu listinu vládneho bloku Fidesz-KDNP so 63 kandidátmi vedie minister spravodlivosti László Trócsányi.V prípade Hnutia Momentum je lídrom 21-člennej kandidátky Katalin Csehová, členka predsedníctva strany.V Maďarsku sa budú konať voľby do EP v nedeľu 26. apríla.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)