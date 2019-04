Taliansko vylúčilo vojenskú intervenciu v líbyjskom konflikte

Luigi Di Maio, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. apríla (TASR) - Taliansko nemá v úmysle použiť vojenskú silu a zasiahnuť do konfliktu v Líbyi. Vyhlásil to vo štvrtok taliansky vicepremiér a líder strany vládnucej koalície Luigi Di Maio, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Jeho výrok prichádza v čase pokračujúcich vražedných zrážok medzi Chalífom Haftarom - veliteľom samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) - a milíciami podporujúcimi vládu v Tripolise, ktorú uznala OSN.uviedol Di Maio.Vicepremiér tým narážal na rok 2011, keď nálety vzdušných síl NATO pomohli povstaniu proti bývalému líbyjskému vodcovi Muammarovi Kadáfímu a viedli k jeho zvrhnutiu, zanechali však krajinu v rozvrate a chaose.V súčasnosti má Líbya najmenej dve konkurenčné vlády - jednu so sídlom v Tripolise a s podporou OSN, ďalšiu so sídlom v Tobruku, ktorá je spojená s Haftarom.Haftar minulý týždeň spustil ofenzívu proti Tripolisu, čo vyvolalo medzinárodné znepokojenie zo zhoršenia krízy v tejto na ropu bohatej severoafrickej krajine, ktorá je zároveň významným bodom ilegálnej migrácie do Európy.Podľa denníka La Repubblica sa taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok tajne stretol s Haftarovými vyslancami, ktorých požiadal, aby ofenzívu zastavili.Taliansko je bývalým koloniálnym vládcom Líbye a zároveň členskou krajinou EÚ najviac vystavenou migrácii začínajúcej sa na líbyjských brehoch. Taliansko má v Líbyi vojenskú misiu pozostávajúcu z približne 400 príslušníkov, ktorí tam vykonávajú prevažne výcvikovú činnosť.