Maďarské a kórejské orgány zhodnotili záchrannú akciu: Ďakujú aj SR

Vrak vyhliadkovej lode Hableány, archívna snímka. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 12. júna (TASR) - Záchranná akcia vytiahnutia potopenej maďarskej vyhliadkovej lode Hableány bola mimoriadne napätá a trvala 13 dní, počas ktorých účastníci odpočívali denne maximálne štyri až päť hodín. Povedal to v stredu v Budapešti šéf maďarskej protiteroristickej jednotky TEK János Hajdu na spoločnej tlačovej konferencii s juhokórejským vojenským atašé akreditovaným v Budapešti Song Šun-konom.Podľa agentúry MTI obaja vyjadrili vďaku za pomoc pri vyzdvihnutí vraku. Zúčastnili sa na ňom maďarské orgány, záchranári, Budapeštianska technická a ekonomická univerzita (BME), občianske organizácie, ale aj organizácie z Rakúska, Česka, Nórska, Nemecka i juhokórejskí potápači.Song sa poďakoval aj Slovensku za pomoc vo forme zníženia prietoku vôd Dunaja, ale aj Srbsku a Rumunsku za to, že pomáhajú pri pátraní po zvyšných štyroch nezvestných.Vojenský atašé v reakcii na novinársku otázku povedal, že kórejská strana chcela vojsť do lode, ktorá už bola vyzdvihnutá na hladinu, avšak maďarské orgány to neumožnili. Do vraku vpustili iba psa, ktorý však neavizoval nájdenie žiadneho tela.Za najväčší problém pri záchranných prácach označil Song rečovú bariéru, pretože sa nepodarilo zabezpečiť dostatok tlmočníkov.Hajdu poznamenal, že aj napriek mediálnej informácii, že v trupe vraku lode umiestnenom v uzavretých priestoroch csepelského prístavu nenašli ďalšie obete, to nemusí byť pravda.dodal šéf TEK-u.K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo pod Margitiným mostom v Budapešti v stredu 29. mája krátko po 21.00 h. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu zhruba siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí. Polícia identifikovala doposiaľ 24 obetí.