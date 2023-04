Maďarské fórum pôjde do volieb s ODS a nie s Alianciou, Simon podľa Forróa naďalej pracuje na rozbíjaní jednoty Maďarov (video)

aktualizované 6. apríla 13:03



6.4.2023 (SITA.sk) -Strany Občianski demokrati Slovenska (ODS) Maďarské fórum ohlásili spoluprácu pred septembrovými predčasnými voľbami. Do volieb pôjdu na spoločnej kandidátke.Oznámili to vo štvrtok predseda strany ODS Pavol Macko a predseda Maďarského fóra Zsolt Simon na tlačovej konferencii. O spolupráci rokujú aj s ďalšími stranami, ktoré nekonkretizovali.Vyjadria sa k nim v nasledujúcich dňoch až týždňoch, pretože rokovania ešte nie sú ukončené. Ich cieľom je vytvoriť slušný blok, ktorý môže občanom priniesť reálnu šancu zvoliť si zlatú strednú cestu. Základ kandidátky bude tvoriť Maďarské fórum ako právny subjekt.Podľa slov Simona spája obe strany jasná orientácia na Európsku úniu NATO , trhovú ekonomiku, právny štát a uznávanie občianskych a ľudských práv.„Každý máme dnes za sebou svoj vlastný životný príbeh. Slovensko potrebuje ľudí, ktorí sú preverení, odborní a niečo dokázali,“ uviedol.Šéf ODS Macko zdôraznil, že chcú byť alternatívou pre voličov, ktorí sú frustrovaní z toho, ako sa na Slovensku vládlo a nechcú návrat toho, čo tu bolo viac ako desaťročie a z „Európskeho tigra“ urobilo krajinu, ktorá sa prepadá na dno Európskej únie.„Preto aj hľadáme na kandidátku aj nestraníkov, ktorí budú garanciou toho, že Slovensko bude zodpovedne riadenou a spravovanou krajinou. Naša misia je pomôcť Slovensku, nie sebe,“ zdôraznil. Zároveň doplnil, že odmietajú predvolebnú aj povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Republikou, ĽSNS a SNS.„Dohodli sa, že určite nevstúpime ani do vlády Hlasu-SD. Na komunikáciu a povolebnú spoluprácu sme otvorení s ostatnými demokratickými stranami,“ povedal Macko.Zsolt Simon v utorok oznámil, že Maďarské fórum ukončilo rokovanie o spolupráci s Alianciou, pretože sa nedohodli na podobe spoločnej kandidátky do volieb.Predseda strany Aliancia Kristián Forró vo štvrtok na predvolebnú spoluprácu Maďarského fóra s ODS reagoval slovami, že „osobné ambície Zsolta Simona a jeho neschopnosť prijímať kompromisy a jednotne hájiť záujmy maďarskej komunity ho aj v roku 2009 viedli k rozbitiu spoločnej strany Maďarov. V týchto aktivitách pokračuje aj teraz".Podľa Forróa Simon naďalej pracuje na rozbíjaní jednoty Maďarov na Slovensku. Strana Aliancia bude, tak ako doteraz, pracovať a obhajovať záujmy regiónov a maďarskej komunity, uviedol vo svojom stanovisku.