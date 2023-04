Macron chce nájsť „spoločnú cestu“ k mieru na Ukrajine, zmenu v postoji Číny však neočakáva

Macron neočakáva významnú zmenu





Si a Putin vyhlásili pred februárovým útokom Moskvy na Ukrajinu, že medzi ich vládami je „priateľstvo bez obmedzení“. Peking následne odmietol kritizovať Kremeľ a snaží sa tváriť neutrálne, vyzýva na mierové rokovania a prímerie.





„Široký konsenzus“





Macron je v Číne spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen.





6.4.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron by chcel počas stretnutia s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom nájsť „spoločnú cestu“ k mieru na Ukrajine. Vyjadril sa tak vo štvrtok počas svojej návštevy Číny.Francúzski predstavitelia sa predtým vyjadrili, že Macron má v pláne vyzvať Siho, aby Peking využil svoj vplyv na ruského vodcu Vladimira Putina s cieľom podporiť mier na Ukrajine, no neočakáva významnú zmenu v postoji Číny.Macron počas stretnutia s čínskym premiérom Li Čchiangom skonštatoval, že by chcel hovoriť o „Ukrajine, ale aj o všetkých veľkých konfliktoch a zložitých situáciách vo svete“.Podľa Liho je medzi Macronom a Sim pravdepodobne „široký konsenzus“, ale nenaznačil, či by Peking mohol byť ochotný lobovať v Moskve za mier. Stretnutie „vyšle pozitívne signály o spoločnom úsilí Číny, Francúzska a Európy o zachovanie svetového mieru a stability“, vyjadril sa.