Maďarské fórum vyzýva Fica, aby nestaval sochu maršalovi Konevovi

Prehĺbenie napätia medzi komunitami

Odborné posudky

Sporné časti v Konevovej kariére

19.5.2025 (SITA.sk) - Strana Fórum vyzýva predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby upustil od zámeru postaviť sochu maršalovi Konevovi, ktorý je zodpovedný za vraždenie Maďarov.„Vážený pán Fico, vážená vláda Slovenskej republiky, maršal Ivan Stepanovič Konev je osobne zodpovedný za potlačenie maďarského povstania v roku 1956. Niesol osobnú zodpovednosť za smrť tisícov Maďarov, ako aj za deportácie nevinných ľudí do sovietskych gulagov. V očiach maďarskej komunity je tento muž symbolom útlaku a násilia – je vnímaný ako vrah,“ uviedol predseda mimoparlamentnej strany Fórum Zsolt Simon Osadenie sochy takémuto človeku by podľa neho viedlo len k prehĺbeniu napätia medzi slovenskou a maďarskou komunitou. Strana preto dôrazne žiada Fica, aby upustil od tohto podľa nej necitlivého a provokatívneho zámeru.„Dúfame, že R. Fico nestavia pomníky vrahom Maďarov. Pre maďarskú komunitu na Slovensku je sloboda hodnotou, z ktorej neustúpime,“ dodal Simon.Fico hovoril o pláne postaviť pomník sovietskemu maršalovi Ivanovi Štepanovičovi Konevovi na svojom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve 9. mája.Myšlienka postaviť Konevov pomník nie je na Slovensku nová. Slovensko-ruská spoločnosť na čele s bývalým predsedom vlády Jánom Čarnogurským sa obrátila ešte v roku 2018 na banskobystrického župana Jána Luntera a primátora Jána Noska s návrhom, aby iniciovali postavenie takéhoto pomníka v Banskej Bystrici.Čarnogurský argumentoval obrovskými zásluhami maršala Koneva pre Banskú Bystricu aj celkovo pre Slovensko. Župan s primátorom si dali vypracovať odborné posudky od Ústavu pamäti národa a Vojenského historického ústavu . Nakoniec sa rozhodli, že pomník stavať nebudú.Ústav pamäti národa upozornil na to, že Konev na jeseň 1956 brutálne potlačil protikomunistické povstanie v Maďarsku.„Počas tzv. druhej berlínskej krízy (1961 – 1962) bol hlavným veliteľom sovietskych vojsk v Nemecku, pričom dohliadal na stavbu Berlínskeho múru,“ píše sa v posudku. Ústav poukázal aj na ďalšie sporné časti Konevovej kariéry. Už v rokoch 1918 až 1921 sa ako vojenský komisár počas občianskej vojny aktívne podieľal na nastolení totalitného režimu v Rusku.Neskôr udával kolegov z armády, nezakročil proti odvliekaniu obyvateľov ruskej národnosti z Prahy a v máji roku 1968, teda pred inváziou do Československa, prišiel Konev s delegáciou do Prahy skontrolovať stav československých ozbrojených síl.