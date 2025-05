Mikloško kritizuje množstvo reklám na hazard počas prenosov z MS v hokeji, hovorí o normalizácii gamblerstva

Nebezpečná forma normalizácie gamblerstva

Apeloval najmä na Radu pre mediálne služby

19.5.2025 (SITA.sk) - Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril znepokojenie nad množstvom reklám na hazard počas prenosov z MS v hokeji . S výzvou sa obrátil na ministra zdravotníctva Kamila Šaška Hlas-SD ), Úrad verejného zdravotníctva SR aj Komisiu na ochranu maloletých Rady pre mediálne služby SR.Ako uviedol, k vyjadreniu znepokojenia ho prinútilo sledovanie hokejového zápasu medzi Slovenskom a Kanadou, ktoré sledovali tisícky divákov, vrátane detí a mladistvých. Komisára pre deti znepokojilo množstvo reklám na stávkové spoločnosti a priamu propagáciu hazardu."Dohromady 22 reklám propagujúcich hazard bolo vysielaných v čase ešte pred 22:00. MS v hokeji patria tradične medzi najsledovanejšie podujatia roka, a to aj v detskom publiku, ktoré je tak doslova zahltené reklamami na stávkové spoločnosti. Desaťtisíce detí to má možnosť vnímať ako štandard," uviedol Mikloško vo výzve, poukazujúc na to, že z medicínskej praxe vyplýva, že gamblerstvo patrí medzi najťažšie liečiteľné závislosti so závažnými dopadmi na duševné zdravie, na rodinu i spoločnosť ako celok."Ako komisár pre deti považujem túto situáciu za neakceptovateľnú. Propagácia hazardu počas bežného vysielacieho času je priamou a nebezpečnou formou normalizácie gamblerstva v očiach detí a mladých ľudí. Je zarážajúce, že v čase, keď ako spoločnosť venujeme čoraz väčšiu pozornosť duševnému zdraviu a prevencii závislostí, nechávame bez povšimnutia systematickú a premyslenú prezentáciu hazardu ako zábavnej a bežnej súčasti športového diania," pokračoval Mikloško.Dodal, že ak sme reklamy na alkohol dokázali obmedziť na čas po 22:00, nemáme podľa neho právo otáľať nad takýmto krokom aj pri hazarde. Apeloval najmä na Radu pre mediálne služby , aby prehodnotila pravidlá vysielania reklamy pred 22:00.Rovnako sa obrátil aj na ministra Šaška a ďalších kompetentných politikov, aby sa zasadzovali o legislatívne zmeny, ktoré by deti ochránili pred hazardom a posilnili prevenciu závislostí už od útleho detstva."Nevnímajte, prosím, túto výzvu ako moralizovanie, ale ako apel na zodpovednosť, na ochranu detstva, ktoré má právo vyrastať bez tlaku komerčných lákadiel, ktorých dopady ešte nie je dostatočne zrelé posúdiť, a bez rizika, že si z hazardu vytvorí normu. Detský svet nie je priestorom pre zisky hazardných spoločností. Nie je neskoro zakročiť. Ale bolo by neskoro nechať to tak," uzavrel komisár pre deti.