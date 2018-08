Maďarské jednotky obsadili Nitru už ráno, ľudia ich spomaľovali

Výstavu fotografií Ladislava Bielika otvorili vo štvrtok 21. augusta 2014 pri príležitosti pietnej spomienky na obete z 21. augusta 1968 vo foyeri Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Na snímke fotografie Ladislava Bielika z augustových dní 1968. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nitra 10. augusta (TASR) – Ráno 21. augusta 1968 zobudil obyvateľov Nitry hrmot ťažkej vojenskej techniky a vojenských kolón. Mesto postupne obsadzovali vojaci maďarskej armády, ktorí sa presúvali na vopred určené pozície. Podľa spomienok viacerých pamätníkov sa tanky vovalili do mesta takým spôsobom, že pri najmenšom zaváhaní či nepozornosti hrozilo, že chodec alebo vodič skončí pod pásmi tanku.Okupačné jednotky začali okamžite obsadzovať dôležité úrady, inštitúcie, banky, podniky a ďalšie kľúčové body v Nitre a Nitrianskom okrese. Ako prvé boli obsadené a zabezpečené nitrianske kasárne.povedal pred časom na spomienkovom stretnutí Jozef Mesiarkin, ktorý mal ako čatár na základnej vojenskej službe v noci z 20. na 21. augusta 1968 službu pri bráne kasární.Ráno 21. augusta už boli kasárne obkľúčené maďarskou armádou. Mesiarkin bol z Nových Zámkov a vedel sa s nimi dohovoriť po maďarsky.povedal.Situácia v Nitre bola mimoriadne napätá. V priebehu dňa sa začali na uliciach schádzať hlúčiky rozhorčených a protestujúcich ľudí, ktoré sa postupne zliali do mohutného davu prechádzajúceho po dnešnej pešej zóne. Podľa viacerých pamätníkov došlo k ostrým protestom Nitranov proti príslušníkom okupačných jednotiek pri obsadzovaní pošty. Napriek letnému a prázdninovému obdobiu to boli predovšetkým pedagógovia a mladí ľudia, ktorí prichádzali do ulíc a dávali zmäteným obyvateľom informácie o vývoji situácie.K priamym ozbrojeným stretom medzi maďarskými okupačnými vojskami a obyvateľmi Nitry nedošlo. Ľudia sa obmedzili na menšie záškodnícke akcie, akými bolo vytrhávanie, alebo pretáčanie smerových tabúľ na cestách či výmeny nápisov na budovách úradov a podobne.spomína si pani Edita.Podľa jej slov bola najhoršia neistota a strach.dodala.