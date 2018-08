Na UK v Bratislave sa bude dať študovať právo aj v angličtine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. augusta (TASR) - Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa bude dať od akademického roka 2018/2019 študovať právo aj v anglickom jazyku. Nový magisterský študijný program sa zameriava na právo Európskej únie a medzinárodné právo. Je určený slovenským i zahraničným študentom. TASR o tom informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.Študijný program právo v anglickom jazyku ponúka spektrum predmetov, ktoré si študenti môžu vybrať v súlade s programovou štruktúrou a zamerať sa v rámci štúdia na právo medzinárodného obchodu alebo na právo medzinárodných organizácií.povedala Miller.priblížil dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda. Absolvent získa magisterský titul v odbore právo, ktorý ho bude oprávňovať na členstvo v príslušných profesijných stavovských komorách a na výkon klasických právnických povolaní.Magisterský program je akreditovaný dvojročný študijný program, ktorý nadväzuje na výsledky projektu Právnickej fakulty UK Law of European Integration and Globalization (LEIG).Prihlášky na akademický rok 2018/2019 je možné podať do 31. augusta.