Maďarské médiá po prehre so Slovenskom: Zlyhali sme

Na snímke hráči Slovenska, vpravo Denis Vavro, druhý sprava Stanislav Lobotka a hráči Maďarska, vľavo Lászlo Kleinheister a druhý zľava Ádám Szalai v zápase kvalifikácie EURO 2020 vo futbale v E-skupine Maďarsko – Slovensko v Budapešti 9. septembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. septembra - Ohlasy médií na pondelňajšie víťazstvo slovenských futbalových reprezentantov v Maďarsku 2:1 v kvalifikácii EURO 2020:"Maďarsko prehralo so Slovenskom 1:2 a spadlo z prvej na tretiu priečku v tabuľke. Zverenci trénera Rossiho prvýkrát v kvalifikácii prehrali doma a so Slovenskom majú na konte dve prehry. V šiestom vzájomnom zápase sú tak Slováci stále bez prehry. Najbližšie sa Maďarsko predstaví v ťažkom zápase v Chorvátsku, ktoré vedie o bod pred Slovenskom.""Bohužiaľ, zlyhali sme. Slovákov sme odprevadili z Budapešti našou prehrou. Klobúk dolu pred domácimi fanúšikmi, ktorí hnali svojich celý zápas. Žiaľ, maďarská reprezentácia nevyužila obrovskú šancu byť po piatich zápasoch na čele skupiny a reálne hrať o postup na EURO.""Sen sa rúca. Slováci zvíťazili v Maďarsku 2:1. Hoci domáci začali dobre a mali šance, zápas prehrali. Táto prehra bude dlho bolieť.""Nádej ešte neumrela. Po domácej prehre 1:2 so Slovenskom však najbližšie nastúpi výber Marca Rossiho na pôde vicemajstrov sveta z Chorvátska. A musí byť statočný.""Slováci nám nie sú súdení. Maďarsko s rivalom prehralo doma 1:2. Slovensko sa spamätalo z domáceho šoku 0:4 s Chorvátmi a v tabuľke sa dostalo pred náš tím. Nie sme v zúfalej pozícii, ale čakajú nás zápasy, ktoré musíme zvládnuť.""Slováci vyhrali v Maďarsku 2:1. V prvom polčase ich podržal brankár Dúbravka a jeho spoluhráč Mak otvoril skóre po odrazenej lopte. Na začiatku druhého polčasu síce vyrovnal 18-ročný Szoboszlai z priameho kopu, ale o rok starší Boženík hneď v 56. minúte vrátil hosťom náskok umiestnenou víťaznou strelou."