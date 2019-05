Maďarské opozičné strany vypustili voľby do EP, tvrdí politológ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 20. mája (TASR) - Maďarské opozičné strany "vypustili" nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (EP), pretože videli, že nemajú šancu uspieť, vyhlásil v pondelok vo verejnoprávnej televízii M1 Tamás Lánczi, riaditeľ inštitútu XXI. Század Intézet.Podľa tohto politológa mali opozičné strany možnosť zradikalizovať sa -- ako sa o to pokúsili vlani v decembri pri hlasovaní o kritizovaných návrhoch, akým bola aj novela zákonníka práce -- alebo pokračovať riadne v parlamentnej práci.povedal Lánczi.Analytik sa domnieva, že opozícia uznala za vhodnejšie sústrediť sa na voľby do samospráv, a preto sa už teraz pripravuje na jesenné regionálne voľby.dodal Lánczi.