Maďarské strany na Slovensku by sa mohli zlúčiť, prieskum zisťoval aj sympatie niektorých politikov

19.7.2020 - Budúca politická reprezentácia Maďarov na Slovensku by mala vzniknúť zlúčením existujúcich maďarských strán do jedného politického subjektu. Myslí si to 61 percent respondentov v prieskume agentúry Focus. Agentúru SITA o tom informoval Konrád Rigó, člen predsedníctva strany Most-Híd.Zber údajov sa uskutočnil od 23. do 30. júna 2020 na vzorke 710 respondentov. Z prieskumu tiež vyplynulo, že najsympatickejším politikom maďarskej národnosti je József Berényi zo Strany maďarskej komunity (SMK) s takmer 57 percentami a šéf strany Most-Híd László Sólymos s necelými 55 percentami.Rovných 12 percent opýtaných v prieskume uviedlo, že existujúce maďarské strany by sa nemali zlučovať do jednej strany, ale mali by spolupracovať. Za vznik úplne novej maďarskej strany sa vyslovilo 12,1 percenta respondentov.Takmer deväť percent uviedlo, že maďarské strany by si mali nájsť svojich partnerov medzi silnejšími slovenskými stranami a kandidovať vo voľbách na ich kandidačných listinách.Dve percentá opýtaných povedalo, že vôbec nie je potrebné, aby existovala samostatná maďarská etnická strana a že Maďari dnes už nevolia maďarské strany. Nevedelo odpovedať 4,1 percenta respondentov.V prieskume sa zisťovali sympatie k politikom maďarských strán. Z odpovedí veľmi sympatický alebo skôr sympatický sa v rebríčku umiestnil najvyššie bývalý predseda SMK a súčasný trnavský vicežupan József Berényi. Sympatie mu vyjadrilo 56,9 percenta opýtaných. Berényi nedávno sprevádzal premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) počas jeho návštevy Budapešti ako externý poradca.Nový predseda Mostu-Híd László Sólymos je sympatický pre 54,6 percenta opýtaných. Bývalý predseda SMK József Menyhárt získal sympatie 48,6 percenta. Niekdajší europoslanec Pál Csáky má sympatie 46,2 percenta a exposlanec Národnej rady SR Zsolt Simon 43,3 percenta opýtaných.V Národnej rade SR aktuálne nie je žiadna strana reprezentujúca záujmy občanov maďarskej národnosti. Most-Híd a SMK sa vlani usilovali o spoločný postup v parlamentných voľbách. Po krachu rozhovorov sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom a so stranou Spolupatričnosť. Vytvorili volebnú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktorá sa uchádzala o hlasy voličov. MKS získala podporu 3,9 percenta voličov a Bugárov Most-Híd 2,05 percenta. Na vstup do parlamentu bolo potrebné získať aspoň päť percent hlasov.Po parlamentných voľbách predseda Mostu-Híd Béla Bugár odstúpil z čela strany. Nahradil ho bývalý minister životného prostredia László Sólymos. SMK má kongres v sobotu 18. júla, na ktorom sa očakáva zvolenie nového predsedu. Následne by sa mali začať rozhovory o ďalšom postupe maďarskej politickej reprezentácie.