Krach cestovných kancelárií bude zrejme pre koronakrízu pokračovať, tvrdí analytička

Finančné výsledky budú nižšie

Najmenej v Trenčianskom kraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 - Niektoré cestovné kancelárie pre koronakrízu ukončili svoju činnosť a zrejme skončia aj ďalšie. "Už dnes vieme o prvých kanceláriách, ktoré svoju činnosť od začiatku roka ukončili. Je predpoklad, že tento nepríjemný trend bude vplyvom koronavírusu pokračovať," skonštatovala analytička poradenskej spoločnosti Bisnode Petra Štěpánová.Ešte vlani podnikalo na Slovensku pritom 1 098 spoločností, ktoré mali v predmete svojej činnosti služby cestovnej kancelárie.V prvom štvrťroku tohto roka zrušilo svoju činnosť päť cestovných kancelárií, jedna z Banskobystrického kraja, po dve z Bratislavského a Prešovského kraja."V týchto číslach však nie sú zarátané cestovné kancelárie, ktoré boli donútené svoj biznis ukončiť kvôli pandémii koronavírusu. Počet kancelárií, ktorú budú donútené ukončiť svoju činnosť, tak môže narásť. Isté však je, že ich finančné výsledky za rok 2020 budú nižšie ako v minulých rokoch," uvádza Štěpánová.Najviac cestovných kancelárií pôsobí v Bratislavskom kraji, a to až takmer 50 percent z celkového počtu. Nasledujú za ním Trnavský a Košický kraj. Vo zvyšných krajoch Bisnode eviduje menej ako sto spoločností v oblasti cestovných kancelárií, najmenej pritom v Trenčianskom kraji.Z analýzy dát spoločnosti Bisnode ďalej vyplýva, že z celkového evidovaného počtu cestovných kancelárií na Slovensku, ktoré do konca júna tohto roka podali daňové priznanie, dosiahlo za rok 2019 obrat nad jeden milión eur spolu 51 spoločností.V rozmedzí od 100-tisíc eur do výšky jeden milión zaznamenalo obrat 124 firiem a obrat od 50 do 100-tisíc eur malo 52 firiem. Analýza zároveň ukázala, že v roku 2018 vykázalo obrat nad jeden milión až 86 cestovných kancelárií.