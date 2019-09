Maďarskí podnikatelia kúpili od januára takmer 400 slovenských firiem

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 18. septembra (TASR) - Záujem maďarských podnikateľov o slovenské firmy nepoľavuje. Potvrdzuje to analýza poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá skúmala záujem zahraničných vlastníkov o slovenské firmy. Analýza ukázala, že do Maďarska odišlo za prvých šesť mesiacov tohto roka 386 slovenských firiem. Maďarsko tak naďalej ostáva v top trojke najobľúbenejších destinácií, kde končia slovenské spoločnosti.tvrdí Petra Štěpánová, analytička spoločnosti.Za prvých šesť mesiacov odišlo zo Slovenska celkovo 1664 slovenských firiem, pričom maďarskí podnikatelia si pripísali na konto 386 z nich. Za celý minulý rok odišlo do Maďarska 593 slovenských firiem. Dáta z prvého polroku 2019 naznačujú, že záujem Maďarov o slovenské podniky narastá.Najviac firiem, ktoré kúpili Maďari, pochádzalo z Nitrianskeho (106), Bratislavského (70) a Banskobystrického kraja (67), najmenej firiem odišlo do Maďarska zo Žilinského (11) a Prešovského kraja (15).