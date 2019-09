Špičkový slovenský pretekár Maťo Homola je ambasádorom OMV

Úspešný automobilový jazdec radí: Auto sa za kvalitné palivo odvďačí



Kvalitné palivá uprednostňuje na okruhoch i v súkromí



Na čerpacích staniciach OMV si rád dá kávu i bagetu



*Efektivita spaľovania je zlepšená vďaka vysokému oktánovému číslu, minimálne 100 RON. Merania na dynamometri pri stanovaných testovacích podmienkach pri použití populárneho vozidla strednej triedy s benzínovým motorom s priamym vstrekovaním preukázali zlepšenie výkonu akcelerácie až do 14%. Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky normy STN EN 228.

18.9.2019 (Webnoviny.sk) -"Kvalita paliva sa naozaj odráža na výkone i životnosti motora, takže jeho výber je veľmi dôležitý," sprostredkúva svoje dlhoročné skúsenosti z okruhov. "Auto vám všetko spočíta a za kvalitné palivo sa vám odvďačí dobrou službou," hovorí Maťo Homola. Na to, kde tankuje, si dáva pozor i pri bežnom súkromnom jazdení. "Do všetkých áut tankujem palivá od kvalitného výrobcu. Ak však viem, že budem potrebovať výkon a na aute mi záleží, tak uprednostňujem prémiové palivá OMV MaxxMotion," dodáva.Maťo Homola je v súčasnosti jeden z najúspešnejších slovenských automobilových pretekárov, ktorý sa presadzuje i v náročnej svetovej konkurencii. V tejto sezóne ho fanúšikovia motoršportu môžu vidieť na európskych okruhoch v rámci šampionátu cestovných vozidiel TCR Europe. Odštartoval ho fantasticky - na Hungaroringu vyhral kvalifikáciu i samotné preteky. Momentálne je v celkovom hodnotení na štvrtom mieste a najbližšie zabojuje o titul kontinentálneho šampióna už tento víkend v Barcelone. Len 25-ročný pretekár vlani ako vôbec prvý a jediný Slovák absolvoval celý prestížny seriál FIA WTCR, kde si v konkurencii najlepších jazdcov sveta pripísal aj jedno víťazstvo."V Maťovi sa snúbi mladícka dravosť s absolútnou profesionalitou. Športové srdce a túžba po maximálnych výkonoch je to, čo nás spája. Je preto len prirodzené, že sa stal ambasádorom práve pre OMV a bude tvárou našich prémiových palív OMV MaxxMotion," hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.Kvalitné palivo však nie je jediný dôvod, pre ktorý si úspešný pretekár vybral OMV. Na zeleno-modrých čerpacích staniciach sa rád zastaví i na kávu. "Mám dokonca niektoré, na ktorých sa zastavím vždy, keď idem okolo. Sú to moje kávové stanice, na ktorých dočerpám energiu kávou i bagetou," hovorí.Vďaka špeciálnej receptúre vyvinutej v Rakúsku ponúkajú prémiové palivá OMV MaxxMotion omnoho vyššiu kvalitu, než akú vyžadujú štandardy. Lepšie spaľovania zlepšuje efektivitu motora a jeho optimálnu funkčnosť. Prémiové palivá tak dokážu zlepšiť zrýchlenie až o 14 %. Aditíva zabraňujú korózii, pomáhajú odstraňovať usadeniny na nasávacích ventiloch a zlepšujú tak spotrebu. Dlhodobé používanie navyše vedie k dlhšej životnosti motora.