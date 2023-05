Maďarsko bude blokovať pomoc pre Ukrajinu a sankcie proti Rusku, kým bude OTP Bank na zozname sponzorov vojny

Škandalózne a neprijateľné

Napäté vzťahy

17.5.2023 (SITA.sk) - Maďarsko bude naďalej blokovať vyplatenie novej tranže vojenskej pomoci Európskej únie (EÚ) Ukrajine, kým Kyjiv neodstráni maďarskú OTP Bank zo zoznamu medzinárodných sponzorov ruskej vojny.V stredu to vo Viedni, kde sa stretol s jeho rakúskym rezortným kolegom, vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Nedávne zaradenie OTP Bank na zoznam je podľa šéfa maďarskej diplomacie „škandalózne a neprijateľné“.„Nemôžeme podporiť vyčlenenie ďalšej pol miliardy eur z Európskeho mierového nástroja na transfery zbraní na Ukrajinu a nedáme tomu zelenú, pokiaľ bude OTP na tomto konkrétnom zozname,“ povedal Szijjártó.Szijjártó tiež naznačil, že Maďarsko bude blokovať ďalšie sankcie EÚ voči Rusku, kým bude OTP Bank na zozname sponzorov vojny na Ukrajine. Kyjiv je podľa jeho slov voči Maďarsku „stále agresívnejší“.„Pokiaľ bude Ukrajina držať OTP na zozname medzinárodných sponzorov vojny, Maďarsko nemôže súhlasiť s rozhodnutiami, ktoré by od Európskej únie a jej členských štátov vyžadovali ďalšie ekonomické a finančné obete,“ povedal.Ukrajinský národný úrad pre prevenciu korupcie označil OTP Bank za medzinárodného sponzora vojny začiatkom mája, a to pre jej pretrvávajúcu prítomnosť na ruskom trhu.Krok si vyžiadal kritiku zo strany maďarských predstaviteľov. Po zaradení ukrajinská pobočka OTP vydala vyhlásenie, v ktorom argumentovala, že „drasticky znížila svoju prítomnosť na ruskom trhu“ a že jej trhový podiel tam klesol na 0,17 %.Vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou sú napäté, pretože Budapešť odmieta dodať Kyjivu zbrane alebo povoliť ich presun cez spoločnú hranicu.Maďarská vláda, ktorá stále udržiava úzke vzťahy s Moskvou, tiež argumentuje proti sankciám voči Rusku a trvá aj na závislosti od ruských fosílnych palív.