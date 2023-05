Vysokopostavení ruskí funkcionári majú zákaz rezignovať na svoje posty, tvrdí investigatívny novinár

Kremeľ to popiera

Všetko ide neformálne

17.5.2023 (SITA.sk) - Vysokopostavení ruskí predstavitelia v Kremli a v regiónoch majú zakázané opustiť svoje posty. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na nezávislé ruské médium IStories.Tento online investigatívny spravodajský portál so sídlom mimo Ruska vedie známy novinár Roman Aninn, ktorý uviedol, že medzi jeho zdroje patria známi vysokopostavení predstavitelia administratívy ruského vodcu Vladimira Putina Aninn pre CNN povedal, že nevie, koľko ľudí sa pokúsilo zložiť funkciu, ale nedovolili im to.„Poznám však konkrétne príklady tých, ktorí sa pokúsili rezignovať. Sú to gubernátori, príslušníci bezpečnostných zložiek a ľudia z prezidentskej administratívy,“ povedal. Novinár odmietol uviesť mená, aby ochránil svoje zdroje.Portál IStories uviedol, že mu bývalý dôstojník Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) povedal, že vie o „najmenej dvoch prípadoch, keď sa gubernátori pokúsili odísť zo svojich postov“, ale oddelenie vnútornej politiky prezidentskej administratívy im zakázalo rezignovať a naznačovalo trestné konania voči nim.CNN tvrdí, že neexistuje spôsob, ako tieto tvrdenia overiť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v utorok pre túto televíziu povedal, že správy o zákaze rezignácie u vysokopostavených predstaviteľov počas trvania „špeciálnej vojenskej operácie“ boli „ďalší hoax“.Aninn podotkol, že tieto zákazy neboli formálne prijaté a nikdy neboli doručené písomne. „Všetko sa to deje neformálne. Keď gubernátor kraja podá demisiu, predvolajú ho na odbor vnútornej politiky, kde ho zastrašujú, označujú za vlastizradcu a hrozia mu trestným stíhaním, ak na tom (rezignácii) bude trvať,“ poznamenal.Takýto zákaz má podľa Aninna dva ciele. Ak veľa ľudí odíde, potom sa verejná správa môže stať nezvládnuteľnou, takže zákaz „zabráni strate kontroly“.Ďalším cieľom je podľa neho snaha „ukázať ľuďom a podriadeným, že úrady sú jednotné, všetci sú na svojich miestach a nikto neuteká“.