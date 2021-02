Maďarsko dostalo prvú zásielku ruskej vakcíny Sputnik V, Szijjártó kritizuje Brusel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Do Maďarska v utorok dorazila prvá dodávka ruskej vakcíny proti koronavírusu. Maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó vo videu informoval, že jeho krajina dostala 40-tisíc dávok očkovacej látky Sputnik V, čo vystačí pre 20-tisíc ľudí.V najbližších troch mesiacoch by malo Maďarsko získať dostatočné množstvo dávok ruskej vakcíny pre milión ľudí.Maďarské orgány schválili danú vakcínu 21. januára ako prvé v Európskej únii (EÚ) , ale aby sa dostala do obehu, musí ju ešte odobriť Národné centrum verejného zdravia, povedal minister.„Centralizované obstarávanie vakcín Bruselu bolo zlyhanie, ktoré ohrozilo životy Európanov a najrýchlejší reštart európskeho hospodárstva,“ vyjadril sa Szijjártó s tým, že pomalá distribúcia vakcíny EÚ primäla Maďarsko, aby zabezpečilo kontrakty s východnými krajinami ako Rusko a Čína.V piatok Maďarsko ako prvý členský štát v EÚ schválilo vakcínu čínskej firmy Sinopharm, pričom zabezpečilo dávky pre 2,5 milióna ľudí.