Na boj s vírusom vyzbieral takmer 33 miliónov libier, konca vojny sa však kapitán Tom nedožil

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku sto rokov zomrel v utorok známy britský vojnový veterán Tom Moore . Preslávil sa vlani na jar, keď počas prvej vlny koronavírusu vyzbieral pre britskú Národnú zdravotnú službu (NHS) takmer 33 miliónov libier (GBP). Do nemocnice ho previezli v nedeľu pre ťažkosti s dýchaním.V posledných týždňoch sa liečil zo zápalu pľúc a minulý týždeň mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Informáciu priniesol portál bbc.com, ktorý sa odvolával na jeho dcéru Hannah Ingram-Moorovú.Veterán Moore sa stal známym vďaka dobročinnej iniciatíve na podporu zdravotníkov. Stanovil si cieľ, že do dňa svojich stých narodenín s pomocou chodítka prejde stokrát svoju záhradu, čo sa mu aj podarilo.Tom Moore, známy pod prezývkou kapitán Tom, vstúpil do armády na začiatku druhej svetovej vojny. Slúžil v Indii a Barme, ktorá je dnes známa ako Mjanmarsko.V júli ho kráľovná Alžbeta II. počas špeciálnej ceremónie na hrade Windsor pasovala za rytiera.