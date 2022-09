Maďarsko má veľkú šancu hrať záverečný turnaj Ligy národov, pre kouča Rossiho bude zápas proti Taliansku výnimočný

Angličania idú do B-divízie

V také niečo neveril asi nik

24.9.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarskej futbalovej reprezentácii sa v Lige národov 2022/2023 stále darí. V 3. skupine elitnej A-divízie sa im v piatok večer podarilo zaskočiť ďalšieho favorita, keď v Lipsku zdolala domácich Nemcov 1:0 gólom Ádáma Szalaia zo 17. minúty.Nemeckí futbalisti síce mali držanie lopty jasne vo svojej réžii, no v strelách na bránku boli lepší hostia (4:3) a napokon zo súboja vydolovali všetky tri body. Tie ich udržali na čele tabuľky a stále sú v hre o postup na záverečný turnaj LN.Majú náskok dvoch bodov pred Talianmi a v pondelkovom vzájomnom súboji v Budapešti im stačí aj remíza.Taliani v piatok zdolali Angličanov 1:0 a tí zatiaľ získali len dva body. Anglickí futbalisti už vedia, že v nasledujúcej edícii LN sa predstavia v B-divízii."Som veľmi hrdý na to, že po víťazstvách nad Angličanmi sme zdolali aj Nemcov. Dosiahli sme neskutočný výsledok, no nemožno ho považovať za náhodný, keďže tento tím denne na sebe tvrdo pracuje," zhodnotil po súboji kapitán maďarského výber Szalai, cituje ho oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) "Szalai si za dnešok zaslúži veľkú pochvalu," povedal na adresu svojho lídra kouč Marco Rossi "V prvom polčase sme podali dobrý výkon, po zmene strán sme boli v hlbokej defenzíve. Naše výkony môžeme korunovať v pondelok v súboji proti Talianom, ak zvíťazíme. Pre mňa osobne bude duel proti výberu Talianska výnimočný. Sme šťastní, že máme desať bodov z piatich duelov, v niečo také neveril asi nik," dodal taliansky kouč na maďarskej lavičke.