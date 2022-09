Slováci sú v pravidelnom cvičení či športovaní oproti priemeru Únie horší, no vyvažujú to inou fyzickou aktivitou

športuje

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Pravidelne cvičí alebo29 percent Slovákov, v krajinách Európskej únie je to 32 percent. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra venovaného športu a fyzickej aktivite, ktoré tento týždeň zverejnila Európska komisia (EK) Inej fyzickej aktivite, ako je napríklad presun na bicykli, tanec či práca v záhrade, sa venuje 21 percent Slovákov, pričom priemer EÚ je 14 percent.Pre presnú polovicu obyvateľov Slovenska je hlavnou motiváciou športovať zlepšenie zdravia, v EÚ je to porovnateľné (54 percent).Spolu 43 percent Slovákov necvičí vôbec, v EÚ to je 45 percent. Počas pandémie COVID-19 polovica Európanov zredukovala fyzickú aktivitu na polovicu alebo s ňou úplne prestala.Prieskum zároveň ukázal, že s pribúdajúcim vekom sa pravidelnosť pri cvičení či športovaní znižuje. Hlavnou prekážkou aktívneho života je podľa respondentov nedostatok času, nedostatočná motivácia alebo nezáujem o šport.Spolu 47 percent Slovákov identifikovalo ako hlavnú prekážku pravidelného športovania nedostatok času, v európskych krajinách to platilo pre 41 percent opýtaných.Podľa nových trendov, ktoré môžu byť silnejšie v dôsledku pandémie, dáva približne jedna tretina prednosť športovaniu doma.Čo sa týka pravidelnosti, 38 percent Európanovalebo cvičí aspoň raz za týždeň a 17 percent cvičí menej ako raz za týždeň.Ako informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku, výsledky Eurobarometra sú jasným dôkazom toho, aké dôležité sú snahy EK o zlepšenie rodovej rovnosti v športe, keďže väčšina tých, ktorí pravidelne cvičia, sú muži.Posledné prieskumy Eurobarometra o športe sa uskutočnili v rokoch 2013 a 2017. Najnovší piaty Eurobarometer vychádza z odpovedí na približne 20 otázok od 26 580 Európanov zo všetkých 27 členských štátov.Výsledky budú podkladom pre opatrenia Komisie na podporu športu, zdraviu prospešných pohybových aktivít a zdravého životného štýlu v celej Európe.„Spustili sme už niekoľko hodnotných iniciatív, aby sme povzbudili ľudí k aktívnejšiemu životu. Jednou z nich je Európsky týždeň športu, ktorý sa začne koncom tohto týždňa podujatiami organizovanými v každom kúte Európy,“ uviedla komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová