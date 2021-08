Maďarsko nebude prijímať utečencov z Afganistanu, nechce platiť za geopolitickú chybu USA

Vláda tvrdo odmieta imigráciu

Spolupracovníkom chcú pomôcť

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarsko nebude prijímať utečencov, ktorí sa snažia opustiť Afganistan po tom, čo krajinu ovládlo hnutie Taliban. Vyhlásil to v pondelok Levente Magyar, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí.Ukončenie vojenskej prítomnosti USA v Afganistane označil za „chybné geopolitické rozhodnutie“, za ktoré Maďarsko nebude platiť prijímaním utečencov „bez akýchkoľvek obmedzení“.Maďarská pravicová vláda tvrdo odmieta imigráciu a v roku 2015 v reakcii na prílev utečencov z Blízkeho východu a Afriky nechala na svojej južnej hranici postaviť plot.Táto bariéra by mala slúžiť aj na odradenie prípadného náporu utečencov z Afganistanu, uviedol ďalej Magyar.Vláda však podľa neho skúma možnosti pomoci tým Afgancom, ktorí pracovali ako tlmočníci alebo na iných postoch pre maďarské jednotky nasadené v krajine.V nedeľu zverejnilo vyše 60 krajín spoločné vyhlásenie s výzvou, aby možnosť opustiť Afganistan dostali všetci obyvatelia, ktorí si to prajú. Z 27 členských štátov EÚ sa k vyhláseniu nepripojili iba Maďarsko a Bulharsko.