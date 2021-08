Pre svetový mier treba podľa štátneho tajomníka Klusa aj niečo urobiť, nestačí o ňom len hovoriť

Strom pokoja je už v desiatich štátoch

Nezabúdať na lekcie z minulosti

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - O svetovom mieri nestačí len hovoriť, treba pre neho aj niečo urobiť. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus SaS ) to v pondelok povedal počas slávnostného vysadenia Stromu pokoja na Srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda).Klus tvrdí, že stačí, aby sa nezabudlo na hrôzy spojené s vojnou. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) „Iniciatíva Strom pokoja, a myšlienky, na ktorých tento projekt podporovaný rezortom diplomacie stojí, sú preto hodné našej pozornosti. Vysadením pamätného stromu si pripomíname dôležitosť kolektívnej historickej pamäte aj význam porozumenia medzi národmi,“ uviedol Klus.Projekt Strom pokoja bol od svojho vzniku v roku 2018 realizovaný už v desiatich štátoch na troch kontinentoch sveta.Podľa rezortu diplomacie sa iniciatíva, ktorá je pôvodne spájaná s koncom prvej svetovej vojny, sa postupne rozvinula do všeobecného zamerania na podporu myšlienok mieru a priateľstva medzi národmi.„Dnes šíri aj ekologické posolstvá a uctieva si nielen obete vojnových konfliktov, ale aj obete prírodných či environmentálnych katastrof,“ uvádza rezort diplomacie.„Aj vďaka tomu môže súčasná mladá generácia hľadať poučenia nad chybami predkov. Nesmieme zabúdať na lekcie z minulosti, pretože ak sa z našej histórie nepoučíme, sme odkázaní zopakovať ju,“ dodal Klus.Medzinárodný projekt Strom pokoja občianskeho združenia Servare et Manere sa realizuje aj s podporou MZVEZ SR. Projekt zároveň reprezentuje Slovensko pod oficiálnou značkou Dobrý nápad Slovensko – Good Idea Slovakia.