Maďarsko neplánuje sprísniť pandemické opatrenia, podľa Orbána nezavedú ani povinné očkovanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda neplánuje prísnejšie opatrenia proti pandémii koronavírusu. Uviedol to v piatok premiér Viktor Orbán vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Radio. Rúška by podľa neho mali nosiť iba ľudia, ktorí sú infekční.„Izolácia, karanténa, rúška a tak ďalej náš problém neriešia," povedal ďalej premiér, ktorého citoval spravodajský portál Hungary Today. Za jediný spôsob, ako zabrániť šíreniu nákazy v štvrtej vlne, označil vakcináciu. Povinnosť nechať sa zaočkovať však vláda podľa neho nezavedie, pretože „žalúdok Maďarov by to nevydržal“.Všetkých obyvateľov ale vyzval, aby sa dali zaočkovať. Orbán zároveň potvrdil, že vláda predĺži stav núdze súvisiaci s pandémiou do januára 2022. Poukázal tiež na dôležitosť podania tretej vakcíny s tým, že „lepšie je dostať posilňovaciu injekciu, ako ju nedostať“.Tretiu vakcínu môže podľa Orbána dostať do dvoch týždňov od zaregistrovania sa každý, kto o ňu požiada, bez ohľadu na to, kde v krajine žije. Závažnosť štvrtej vlny bude závisieť od miery vakcinácie, uzavrel maďarský premiér.