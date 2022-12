Maďarsko očakáva podpísanie dohody o zrušení pozastavenia eurofondov, predloží nový balík reforiem

Nový balík reforiem

Pozastavenie prostriedkov

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarská vláda očakáva, že v priebehu niekoľkých dní podpíše dohodu, vďaka ktorej bude bližšie k miliardovým finančným prostriedkom Európskej únie pozastaveným pre obavy z korupcie a úpadku demokracie v krajine.Hlavný vyjednávač Maďarska s EÚ Tibor Navracsics na utorňajšej tlačovej konferencii povedal, že do konca marca do parlamentu predložia nový balík reforiem zameraných na splnenie podmienok únie na získanie viac ako 12 miliárd eur, ktoré sú momentálne pozastavené.Povedal, že očakáva, že „v priebehu dní“ podpíše formálnu dohodu s EÚ o prístupe k finančným prostriedkom a že nové kolo maďarských reforiem by mohlo viesť k tomu, že Budapešť dostane do jari tieto peniaze.„Posledná fáza je koncom marca, keď bude musieť zákonodarný zbor schváliť balík zákonov, ktorý, ako dúfame, bude posledný,“ povedal Navracsics.Dodal, že Európska komisia naznačila, že ak bude termín do konca marca splnený, pozastavenie finančných prostriedkov by sa mohlo zrušiť „už v apríli alebo máji“ budúceho roka.