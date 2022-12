Irán je čoraz viac izolovaný a v zúfalej snahe o prežitie uzatvára s Putinom špinavé dohody, tvrdí minister Cleverly

Najvyššie postavení dôstojníci

Dodávanie dronov Rusku

13.12.2022 (Webnoviny.sk) - Britské ministerstvo zahraničia oznámilo nové sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktoré uvalilo na subjekty v Rusku a Iráne. Informuje o tom spravodajský portál denníka The Guardian.Sankcie voči Rusku sa týkajú 12 ruských veliteľov, ktorí sú podľa ministerstva najvyššie postavení dôstojníci priamo zapojení do útokov na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Sankcie z nich robia hlavné ciele pre tribunály pre vojnové zločiny v prípade, že sa takéto procesy niekedy budú konať, uvádza The Guardian.Medzi sankcionovanými je generálmajor Robert Baranov, ktorého investigatívna skupina Bellingcat identifikovala ako veliteľa programovania a zameriavania ruských riadených striel.Sankcie voči Iránu Londýn uvalil pre jeho dodávanie dronov Rusku. Reštriktívne opatrenia platia na iránskeho výrobcu motorov do dronov MADO a troch ľudí, vrátane spolumajiteľa a výkonného riaditeľa spomenutej firmy.„Iránsky režim je čoraz viac izolovaný čeliac ohlušujúcim výzvam na zmenu od vlastných ľudí a v zúfalej snahe o prežitie uzatvára s Putinom špinavé dohody,“ vyjadril sa britský minister zahraničia James Cleverly.