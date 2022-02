Maďarsko odmietlo prítomnosť vojakov NATO na svojom území pre krízu na Ukrajine, apeluje na upokojenie situácie

Upokojenie krízy na Ukrajine

Stiahnutie vojakov z východnej Európy

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarsko na svojom území neprijme ďalších vojakov NATO. Pre portál Euronews to uviedol maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Ako dodal, jednotky NATO už v Maďarsku sú, a to v podobe maďarských ozbrojených síl, ktoré dokážu garantovať bezpečnosť krajiny.V rozhovore ďalej apeloval na Spojené štáty, Európu a Rusko, aby pokračovali v rozhovoroch s cieľom zabrániť naplneniu najhoršieho scenára v ukrajinskej kríze a zdôraznil, že v prípade prepuknutia konfliktu by bola hlavným porazeným stredná Európa.Rusko zhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc viac ako 100-tisíc vojakov a v regióne začalo vojenské manévre pričom tvrdí, že nemá v pláne napadnúť svojho suseda.Moskva od Západu požaduje garancie, že NATO neprijme za svojho člena Ukrajinu ani ďalšie postsovietske krajiny. Ďalej chce, aby aliancia zastavila rozmiestňovanie svojich zbraní na Ukrajine a z východnej Európy stiahla svojich vojakov.USA vyslali ďalších vojakov do Poľska a Rumunska, zatiaľ čo Nemecko posilnilo svoje jednotky v Litve. Vojaci NATO sa už nachádzajú v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku.