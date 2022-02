mBank rozdáva štedrú valentínsku odmenu. Ako so svojou láskou získate až 60 EUR?

V prípade, že svoju platbu kartou zrealizujete prostredníctvom služieb Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay či Xiaomi Pay, nemusíte čakať na fyzické doručenie karty poštou. Ako na to? Dozviete sa na linku TU.



Ďalšou alternatívou je uhradiť nákup na internete – zvládnete to ešte predtým, ako sa dostanete k svojej novej plastovej platobnej karte. Stačí si odkryť údaje karty vo svojej mobilnej aplikácii mBank. Postup nájdete na webe mBank.



Posledným spôsobom je platba plastovou kartou, na ktorú však musíte pár dní počkať. Všetky kroky treba zrealizovať do konca februára, preto si to radšej nenechávajte na poslednú chvíľu.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Sviatok zamilovaných sa blíži a ak premýšľate nad tým, ako spraviť svojej drahej polovičke radosť, mBank vám s tým pomôže. Banka totiž počas celého mesiaca február odmeňuje nielen tých, ktorí odporučia svojmu partnerovi mKonto, ale aj všetkých, ktorí si v banke mKonto na základe takéhoto odporučenia založia.Ako získať finančný bonus? Ak ste klientom mBank, odporučte svojej polovičke, aby si založila účet mKonto v mBank. Na spôsobe nezáleží – účet v mBank si môže otvoriť jednoducho cez mobilnú aplikáciu, prostredníctvom online formulára alebo osobne v jednej z pobočiek mBank . Ako promo kód musí uviesť vaše telefónne číslo, ktoré máte v mBank registrované v tvare 00421XXXXXXXXX. Následne je potrebné stiahnuť si aplikáciu mBank a prepojiť ju so svojím novým účtom mKonto. Posledným krokom na získanie odmeny je potreba aspoň jedenkrát zaplatiť kartou, napríklad za váš valentínsky darček. Dôležité je všetky tieto kroky stihnúť do konca februára.Po splnení týchto podmienok získate finančný bonus 30 EUR nielen vy, ale aj vaša drahá polovička. Viac informácií o kampani a presný návod ako postupovať nájdete na webe mBank Odmenu za odporúčanie získa prvých 1 000 najrýchlejších a je možné ju získať až za dvoch nových klientov, ktorých do mBank privediete a splnia všetky vyššie uvedené podmienky. Nezabudnite, že na získanie odmeny pre oboch z vás treba uviesť správne telefónne číslo vášho partnera, ktorý vám mKonto odporučil a má ho registrované v mBank.mBank ako jedna z mála slovenských bánk už od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu ponúka svojim klientom vedenie účtu mKonto úplne zdarma, bez akýchkoľvek podmienok. Výhodou účtu mKonto od mBank je napríklad aj to, že výbery z bankomatov na území Slovenska i v zahraničí vo výške minimálne 70 EUR (alebo ekvivalent cudzej meny) sú bez poplatku a zdarma sú aj všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby, trvalé platby a inkasá. mBank je na slovenskom trhu jediná banka, ktorá svojim klientom ponúka rovnocenný spoločný účet pre partnerov. Obaja tak budú mať neustály prístup k peniazom aj v prípade, že sa niečo jednému z partnerov stane.Po založení účtu mKonto môžu klienti banky využívať všetky najnovšie formy spravovania svojich financií prostredníctvom prepracovanej mobilnej aplikácie , vďaka ktorej majú svoje financie neustále pod kontrolou, či kvalitného internet bankingu. Banka tak dlhodobo napĺňa svoju filozofiu zjednodušovať život svojich klientov, aby mohli venovať viac času svojmu súkromiu a menej ho strávili pri bankových operáciách.Ďalšie výhody mKonta od mBank:Informačný servis