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12. júna 2026
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar otáča kormidlo od Moskvy smerom k susedom a Európe
Psychiater, spisovateľ a politi Péter Hunčík debatuje v Konzervatívnej kaviarni o politických zmenách v Maďarsku po tom, ako roky dominujúceho Viktora Orbána nahradil v premiérskom kresle Péter ...
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12.6.2026 (SITA.sk) - Psychiater, spisovateľ a politi Péter Hunčík debatuje v Konzervatívnej kaviarni o politických zmenách v Maďarsku po tom, ako roky dominujúceho Viktora Orbána nahradil v premiérskom kresle Péter Magyar.
Maďarská politická scéna prešla v apríli 2026 zemetrasením, ktoré mnohí prirovnávajú k pádu komunizmu v roku 1989. Po šestnástich rokoch dominancie Viktora Orbána a jeho strany Fidesz sa krajina prebudila do novej reality pod vedením premiéra Pétera Magyara.
Atmosféra v maďarských mestách po voľbách bola podľa svedkov elektrizujúca. Peter Hunčík opisuje oslavy, ktoré trvali dlho do noci. Maďarsko sa podľa neho muselo vyrovnať s pocitom totálneho obsadenia krajiny, kde mal Fidesz pod kontrolou médiá, školy, kultúru aj inštitúcie. „Koniec toho 16-ročného toxického vplyvu Viktora Orbána chceli patričným spôsobom osláviť. Ľudia cítili a neustále vykrikovali, že chvalabohu, sloboda,“ dodal Hunčík.
Jedným z kľúčových aspektov kampane Pétra Magyara bolo znovuzískanie konceptu „vlasti“ Fideszom. Viktor Orbán dlhé roky presadzoval rétoriku, že on a jeho strana sú jediní legitímni zástupcovia Maďarska a ktokoľvek iný je „nemaďarský element“. Magyar túto paradigmu zlomil tým, že sa hrdo prihlásil k národným symbolom a trikolóre, čím odkázal voličom, že aj opozícia je súčasťou maďarského národa.
Nová maďarská vláda vznikla v rekordne krátkom čase a je postavená na expertoch, z ktorých mnohí sa vrátili z prestížnych pozícií v zahraničí. Príkladom je podpredseda vlády pre hospodárstvo, ktorý predtým pôsobil ako globálny viceprezident spoločnosti Shell. Hunčík však upozorňuje, že Magyar musí pri demontáži starého systému prejavovať značnú dávku razancie: „Magyar je dostatočne arogantný na to, aby dokončil tento proces,“ hodnotí Péter Hunčík.
Zaujímavým momentom prvých dní novej vlády bola „inventúra“ luxusných vládnych priestorov. Péter Magyar zverejnil videá z kancelárií v historických budovách, ktoré nechal Orbán nákladne zrekonštruovať. Hoci tento krok Stanislav Janota vníma ako mierne populistický, Hunčík v ňom vidí dôležitý kontrast k stavu maďarských nemocníc a škôl, ktoré dlhodobo trpeli nedostatkom financií.
Nová moc stojí pred obrovskou výzvou – ako zákonne vymeniť lojalistov Fideszu v kľúčových inštitúciách. Kritika sa zniesla aj na hlavu prezidenta Tamása Sulyoka, ktorý zavádzal verejnosť o minulosti svojho otca, ktorý mal spolupracovať s maďarskými fašistami pri arizácii židovského majetku. Navyše, samotný prezident podľa Hunčíka nespĺňal prísne odborné kritériá na post ústavného sudcu, ktorým bol predtým. „Teraz protestuje proti tomu, čo robí Magyarova vláda... Prečo sa neozval vtedy, keď boli tie veľké škandály?“ pýta sa Hunčík v narážke na mlčanie prezidenta pri korupčných a pedofilných aférach Orbánovej éry.
Najväčší obrat nastáva v smerovaní krajiny navonok. Nová ministerka zahraničných vecí Anita Orbán jasne deklarovala stop politike smerom k Moskve a tzv. „konektivite“ na všetky svetové strany bez priorít. Maďarsko sa chce stať aktívnym a konštruktívnym členom EÚ a NATO.
Diskutujúci zdôraznili dôležitosť revitalizácie Vyšehradskej štvorky (V4) a jej možné prepojenie so Slavkovským formátom, čím by vznikol silný stredoeurópsky blok s približne 70 miliónmi obyvateľov. Péter Magyar už podnikol dôležité cesty do Varšavy, čím demonštroval prioritu vzťahov s Poľskom a aj úlohu nášho severného suseda v takomto možnom zoskupení.
Vo vzťahu k Slovensku zostáva istým napätím otázka Benešových dekrétov, ktorú Magyar v kampani otvoril. Podľa Hunčíka išlo skôr o politickú reakciu na mlčanie Orbána voči Robertovi Ficovi, než o snahu o hlboký konflikt.
Hunčík dlhodobo presadzuje moderný prístup k menšinovej politike, ktorý nie je založený na etnickej izolácii, ale na spolupráci so Slovákmi. „Nikdy som nebol zástancom tej etnickej strany v 21. storočí... Keď chceme vylepšiť podmienky pre maďarskú menšinu na Slovensku, tak musíme spolupracovať so Slovákmi,“ uzatvára Hunčík.
V rozhovore sa dozviete aj to:
Zdroj: SITA.sk - Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar otáča kormidlo od Moskvy smerom k susedom a Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská politická scéna prešla v apríli 2026 zemetrasením, ktoré mnohí prirovnávajú k pádu komunizmu v roku 1989. Po šestnástich rokoch dominancie Viktora Orbána a jeho strany Fidesz sa krajina prebudila do novej reality pod vedením premiéra Pétera Magyara.
Pocit slobody a demontáž toxického systému
Atmosféra v maďarských mestách po voľbách bola podľa svedkov elektrizujúca. Peter Hunčík opisuje oslavy, ktoré trvali dlho do noci. Maďarsko sa podľa neho muselo vyrovnať s pocitom totálneho obsadenia krajiny, kde mal Fidesz pod kontrolou médiá, školy, kultúru aj inštitúcie. „Koniec toho 16-ročného toxického vplyvu Viktora Orbána chceli patričným spôsobom osláviť. Ľudia cítili a neustále vykrikovali, že chvalabohu, sloboda,“ dodal Hunčík.
Jedným z kľúčových aspektov kampane Pétra Magyara bolo znovuzískanie konceptu „vlasti“ Fideszom. Viktor Orbán dlhé roky presadzoval rétoriku, že on a jeho strana sú jediní legitímni zástupcovia Maďarska a ktokoľvek iný je „nemaďarský element“. Magyar túto paradigmu zlomil tým, že sa hrdo prihlásil k národným symbolom a trikolóre, čím odkázal voličom, že aj opozícia je súčasťou maďarského národa.
Vláda odborníkov a „populistická“ transparentnosť
Nová maďarská vláda vznikla v rekordne krátkom čase a je postavená na expertoch, z ktorých mnohí sa vrátili z prestížnych pozícií v zahraničí. Príkladom je podpredseda vlády pre hospodárstvo, ktorý predtým pôsobil ako globálny viceprezident spoločnosti Shell. Hunčík však upozorňuje, že Magyar musí pri demontáži starého systému prejavovať značnú dávku razancie: „Magyar je dostatočne arogantný na to, aby dokončil tento proces,“ hodnotí Péter Hunčík.
Zaujímavým momentom prvých dní novej vlády bola „inventúra“ luxusných vládnych priestorov. Péter Magyar zverejnil videá z kancelárií v historických budovách, ktoré nechal Orbán nákladne zrekonštruovať. Hoci tento krok Stanislav Janota vníma ako mierne populistický, Hunčík v ňom vidí dôležitý kontrast k stavu maďarských nemocníc a škôl, ktoré dlhodobo trpeli nedostatkom financií.
Inštitucionálna očista a tiene minulosti
Nová moc stojí pred obrovskou výzvou – ako zákonne vymeniť lojalistov Fideszu v kľúčových inštitúciách. Kritika sa zniesla aj na hlavu prezidenta Tamása Sulyoka, ktorý zavádzal verejnosť o minulosti svojho otca, ktorý mal spolupracovať s maďarskými fašistami pri arizácii židovského majetku. Navyše, samotný prezident podľa Hunčíka nespĺňal prísne odborné kritériá na post ústavného sudcu, ktorým bol predtým. „Teraz protestuje proti tomu, čo robí Magyarova vláda... Prečo sa neozval vtedy, keď boli tie veľké škandály?“ pýta sa Hunčík v narážke na mlčanie prezidenta pri korupčných a pedofilných aférach Orbánovej éry.
Zahraničná politika: Koniec klaňania sa Moskve
Najväčší obrat nastáva v smerovaní krajiny navonok. Nová ministerka zahraničných vecí Anita Orbán jasne deklarovala stop politike smerom k Moskve a tzv. „konektivite“ na všetky svetové strany bez priorít. Maďarsko sa chce stať aktívnym a konštruktívnym členom EÚ a NATO.
Diskutujúci zdôraznili dôležitosť revitalizácie Vyšehradskej štvorky (V4) a jej možné prepojenie so Slavkovským formátom, čím by vznikol silný stredoeurópsky blok s približne 70 miliónmi obyvateľov. Péter Magyar už podnikol dôležité cesty do Varšavy, čím demonštroval prioritu vzťahov s Poľskom a aj úlohu nášho severného suseda v takomto možnom zoskupení.
Budúcnosť slovensko-maďarských vzťahov
Vo vzťahu k Slovensku zostáva istým napätím otázka Benešových dekrétov, ktorú Magyar v kampani otvoril. Podľa Hunčíka išlo skôr o politickú reakciu na mlčanie Orbána voči Robertovi Ficovi, než o snahu o hlboký konflikt.
Hunčík dlhodobo presadzuje moderný prístup k menšinovej politike, ktorý nie je založený na etnickej izolácii, ale na spolupráci so Slovákmi. „Nikdy som nebol zástancom tej etnickej strany v 21. storočí... Keď chceme vylepšiť podmienky pre maďarskú menšinu na Slovensku, tak musíme spolupracovať so Slovákmi,“ uzatvára Hunčík.
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Kedy sa zmenil Viktor Orbán z ostrého kritika Ruska na jeho vyhraneného podporovateľa.
- Prečo sa špičkoví manažéri zo svetových firiem rozhodli vrátiť do maďarskej štátnej správy.
- Ako nová vláda plánuje naložiť s miliardovými majetkami presunutými do nadácií Fideszu.
- Čo hovorí Peter Hunčík na morálnu integritu intelektuálov na príklade filozofa Martina Heideggera.
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Zdroj: SITA.sk - Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar otáča kormidlo od Moskvy smerom k susedom a Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
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