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12. júna 2026
Trump obvinil Irán zo skresľovania obsahu pripravovanej mierovej dohody
Americký prezident vyzval Teherán na rýchle rozhodnutie a spochybnil jeho verziu rokovaní o ukončení vojny. Americký prezident
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Americký prezident Donald Trump v piatok odmietol tvrdenia Iránu o obsahu pripravovanej dohody medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá má ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Podľa Trumpa iránska interpretácia návrhu dohody nezodpovedá tomu, na čom sa obe strany počas rokovaní skutočne dohodli.
„Opis navrhovanej dohody zo strany Iránu nemá nič spoločné s pravdou,“ uviedol Trump vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Truth Social.
Ostré slová
Americký prezident zároveň ostro kritizoval iránskych predstaviteľov. „Sú to veľmi nečestní partneri na rokovania,“ vyhlásil. Trump zároveň vyzval Teherán, aby urýchlene zaujal jasné stanovisko. „Mali by sa dať dokopy, a to RÝCHLO!“ dodal.
Vyjadrenia prichádzajú len niekoľko hodín po tom, ako iránske médiá zverejnili podrobnosti údajného návrhu dohody.
Teherán sa nevzdáva
Podľa Teheránu by mala zahŕňať zachovanie práva Iránu obohacovať urán, ponechanie existujúcich zásob obohateného materiálu, uvoľnenie zmrazených iránskych aktív a zrušenie viacerých amerických sankcií.
Washington ani Biely dom dosiaľ nezverejnili oficiálne detaily pripravovaného dokumentu. Trump však už vo štvrtok tvrdil, že návrh dohody schválilo najvyššie iránske vedenie, a na základe tohto presvedčenia zrušil plánovanú novú vlnu amerických útokov na iránske ciele.
Intenzívne rokovania
Spojené štáty a Irán vedú intenzívne rokovania o ukončení konfliktu, ktorý vypukol po americko-izraelských útokoch na Irán z 28. februára.
Hoci od apríla platí prímerie, opakované incidenty medzi oboma stranami naďalej vyvolávajú obavy z obnovenia rozsiahlych bojov a ďalšej destabilizácie regiónu.
Zdroj: SITA.sk - Trump obvinil Irán zo skresľovania obsahu pripravovanej mierovej dohody © SITA Všetky práva vyhradené.
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