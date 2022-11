Maďarsko podľa Orbána nepodporí plán EÚ na pomoc Ukrajine, záujmy vlastnej krajiny majú prednosť

Ponúkol alternatívny plán

Budapešť vytvára tlak

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarsko nepodporí plán Európskej únie (EÚ) poskytnúť Ukrajine v budúcom roku miliardy eur na pomoc jej rozpočtu. Povedal to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán Konštatoval, že odmieta dať prednosť záujmom Ukrajiny pred záujmami svojej vlastnej krajiny. Vyhlásil však, že Maďarsko odsudzuje ruskú agresiu a podporuje ukrajinský ľud.Plán EÚ ráta s tým, že blok Ukrajine v budúcom roku poskytne 18 miliárd eur, aby jej pomohol udržať v chode energetické a zdravotnícke zariadenia a financovať platy a dôchodky. Orbán doteraz hlasne odmietal aj sankcie EÚ voči Moskve pre vojnu na Ukrajine, hoci nakoniec za ne vždy hlasoval.Ako alternatívu voči plánu núdzových úverov Ukrajine zo strany EÚ Orbán navrhol, aby 27 členských štátov určilo, koľko pomoci sú ochotné Kyjevu poskytnúť každý samostatne.Maďarský premiér povedal, že jeho krajina by bola ochotná zo svojho rozpočtu bilaterálne poskytnúť 60 až 70 miliárd forintov. Táto suma by podľa neho podstatne nepoškodila národné záujmy Maďarska.Časť predstaviteľov EÚ považuje kroky Maďarska za znak, že Budapešť vytvára tlak v snahe donútiť blok, aby uvoľnil miliardy z fondov na ekonomickú obnovu a ďalšie financie, ktorých vyplácanie Maďarsku Brusel pozastavil pre obavy, že Orbán obmedzuje demokratické normy a porušuje štandardy právneho štátu.(1 EUR = 408,18 HUF)