Zo Slovenska sa stáva nedôveryhodná krajina, vláda sa klamstvom snažila získať peniaze z Plánu obnovy, kritizuje Sulík

Pokus oklamať Brusel

Môže prísť o veľa

Chceli byť iní

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko je vinou koalície prvou krajinou Európskej únie , ktorá sa snažila pri plnení míľnikov podviesť Európsku komisiu, čím sa stáva pre európskych partnerov nedôveryhodnou krajinou. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že strana SaS odsudzuje snahu vlády SR oklamať európskych partnerov.„Pokus oklamať Brusel a nechať si na základe toho vyplatiť financie z Plánu obnovy a odolnosti považujeme za obrovské a úmyselné zlyhanie, ktoré bude mať za následok poškodenie reputácie našej krajiny. Výdavkové limity pritom nie sú niečo, čo by nám Brusel vnútil. Vláda sa sama zaviazala prijať výdavkové limity ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti, ale aj vo svojom programovom vyhlásení,” uviedol predseda SaS.SaS uviedla, že naša krajina pre takéto nezodpovedné konanie čelí teraz reputačnému debaklu, ale tiež hrozí pozastavenie čerpania financií z plánu obnovy.„Verejnosť od vlády očakáva, že bude plniť to, k čomu sa zaviazala a že vďaka Plánu obnovy bude na Slovensku rásť životná úroveň, postavia sa nové nemocnice či škôlky, pokročíme v zelených témach, informatizácii, ale aj v sociálnom zabezpečení a mnohých ďalších oblastiach," povedal predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič a dodal, že toto všetko je teraz ohrozené.Podotkol tiež, že aj keď napriek neplneniu vlastného Programového vyhlásenia vlády pre koalíciu nevznikajú žiadne sankcie, pri pláne obnovy môže Slovensko prísť o veľa.„Ukazuje sa, že kritika štátneho rozpočtu na rok 2023 zo strany SaS bola oprávnená a tlak na zavedenie opatrení pre rozumné hospodárenie s verejnými financiami bola na mieste," dodala strana SaS.Viskupič vysvetlil, že opakovane od strán OĽaNO Sme rodina žiadali, aby bolo jednou z priorít vlády rozumné hospodárenie s verejnými financiami.„Chceli sme ukázať, že štát sa dá riadiť aj bez nezmyselného míňania a populizmu. Chceli sme byť iní, ako predchádzajúca vláda. Bohužiaľ, zdá sa, že jedinou témou sú rôzne politiky na rozdávanie z verejných financií. To, že vláda síce schválila, ale nesfunkčnila výdavkové limity, je toho jasným dôkazom,” uzavrel Viskupič.