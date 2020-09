Maďarsko predĺžilo kontroly na všetkých hraniciach, zákaz vstupu platí najmä pre cudzincov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Maďarsko predĺžilo kontroly na všetkých svojich hraniciach do konca októbra. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti. Doplnila, že o predĺžení hraničných kontrol o ďalší mesiac, teda do konca októbra, informoval maďarský minister vnútra. Opatrenie bude platiť za rovnakých podmienok a režimu ako doteraz.K úprave hraničných kontrol pristúpila maďarská vláda od 1. septembra. Zároveň určila, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie ich štátu. Maďarsko si taktiež vymedzilo okruh osôb, ktorým bude umožnený vstup do krajiny.Od 1. septembra platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, okrem tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarsku a výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády.