Prezidentka Čaputová chce, aby štát finančne pomáhal krízovým centrám pre obete domáceho násilia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.9.2020 (Webnoviny.sk) - Štát by mal finančne pomáhať krízovým centrám na pomoc obetiam domáceho násilia. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v piatok 18. septembra po stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a 1. viceprezidentkou Policajného zboru SR Janou Maškarovou Podľa prezidentky zabezpečí finančnú pomoc pre centrá novela zákona o obetiach trestných činov z dielne ministerstva spravodlivosti. Novela by tiež mala zefektívniť aj spoluprácu centier s políciou.„Štát sa má vedieť postarať o obete trestných činov,“ uviedla hlava štátu. Dodala, že je potrebné, aby takáto pomoc bola poskytovaná v dlhodobom horizonte.