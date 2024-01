Maďarsko prestane blokovať finančnú pomoc Ukrajine, EÚ však musí Orbánovi splniť jednu požiadavku

30.1.2024 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán potvrdil, že Budapešť minulú sobotu poslala do Bruselu kompromisnú verziu dohody o odblokovaní financií EÚ pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur, ktorá spočíva v každoročnom schvaľovaní pomoci. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Orbán to povedal v rozhovore pre francúzsky denník Le Point, ktorý zverejnila tlačová služba maďarského premiéra.Podľa Orbána je kompromisom, že financie budú pridelené Ukrajine pod podmienkou, že „zaručíte, že sa každý rok rozhodneme, či budeme tieto peniaze naďalej posielať alebo nie“. To v podstate znamená príležitosť pre Maďarsko každoročne blokovať pomoc.Orbán poznamenal, že toto každoročné schválenie musia tiež jednomyseľne vykonať všetci členovia EÚ. „Bohužiaľ, tento postoj je niektorými krajinami chápaný alebo interpretovaný ako prostriedok každoročného vydierania... Náš postoj je taký, že nejde o využívanie veta na vydieranie, ale o obnovenie a zachovanie jednoty Európskej únie,“ povedal Orbán.Predstaviteľ Európskej únie minulý piatok povedal, že rozhovory o schválení štvorročného programu finančnej pomoci Ukrajine vo výške 50 miliárd eur sú čoraz náročnejšie, pretože Maďarsko pred samitom, ktorý sa uskutoční 1. februára, nepreukazuje flexibilitu.