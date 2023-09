Maďarsko sa neponáhľa, parlament tento rok členstvo Švédska v NATO zrejme neratifikuje

Šanca je malá

Fínsko už je v NATO

25.9.2023 (SITA.sk) - Maďarský premiér Viktor Orbán v pondelok povedal, že jeho krajina sa neponáhľa s ratifikáciou snahy Švédska vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , čo naznačuje, že severská krajina by mohla čeliť ďalším oneskoreniam v súvislosti s členstvom v aliancii.Počas úvodnej jesennej schôdze maďarského parlamentu Orbán zákonodarcom povedal, že „nič neohrozuje bezpečnosť Švédska“, a preto sa Maďarsko „neponáhľalo“ s ratifikáciou vstupu Švédska do NATO.Orbánovo vyhlásenie prišlo po tom, čo iní poprední maďarskí predstavitelia nedávno navrhli, aby sa švédska ratifikácia počas jesennej schôdze vôbec nedostala do programu parlamentu. Máté Kocsis z Orbánovej strany Fidesz vo štvrtok povedal, že vidí „malú šancu“, že parlament bude o tejto záležitosti hlasovať tento rok.Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a vlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO.Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká.Maďarsko a Turecko sú jediné členské štáty NATO, ktoré neratifikovali jeho prístupové protokoly. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.