Európska komisia stopla spoločnosti Booking akvizíciu švédskeho poskytovateľa letov Etraveli Group

25.9.2023 (SITA.sk) - Európska komisia v pondelok uviedla, že zablokovala akvizíciu švédskeho poskytovateľa rezervácií letov Etraveli Group americkou spoločnosťou Booking.Výkonná zložka Európskej únie argumentovala tým, že prevzatie by spoločnosti Booking umožnilo zvýšiť svoje dominantné postavenie na európskom trhu.Komisia vyhlásila, že upozornila spoločnosť Booking Holdings na svoje obavy, pričom nápravné opatrenia, ktoré platforma ponúkla, neboli dostatočné. Do portfólia Bookingu patria napríklad Booking.com, Rentalcars, Priceline či Agoda.Spoločnosť Booking Holdings uviedla, že sa plánuje odvolať a dodala, že fúzia by „poskytla spotrebiteľom a partnerom obrovské výhody tým, že by priniesla viac možností a konkurencieschopné ceny“.Komisia sa domnieva, že navrhovaná dohoda v hodnote 1,63 miliardy eur by viedla k vyšším nákladom pre hotely a mohla by negatívne ovplyvniť ceny, ktoré platia spotrebitelia.