Maďarsko sa snaží zabrániť najhoršiemu, v krajine začali platiť nové prísne reštrikcie

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - V Maďarsku od pondelka platia nové prísne reštrikcie s cieľom spomaliť rekordnú vlnu hospitalizácií s ochorením COVID-19 . Vláda krajiny prijala nové opatrenia, vrátane zatvorenia väčšiny obchodov na dva týždne a materských a základných škôl do 7. apríla. Väčšina služieb tiež musela prerušiť činnosť a vláda vyzvala firmy, aby zamestnancom umožnili prácu z domu. Otvorené môžu zostať predajne s potravinami, lekárne, benzínové pumpy a predajne tabaku.Maďarský premiér Viktor Orbán upozornil, že tlak na nemocnice v krajine bude onedlho horší ako kedykoľvek predtým od začiatku pandémie. Ak by sa neprijali tvrdšie reštrikcie, vyústilo by to podľa neho do „tragédie". „Nasledujúce dva týždne budú náročné ... ale ak chceme otvoriť spoločnosť na Veľkú noc, musíme ju uzavrieť," povedal Orbán vo videozázname, ktorý zverejnil na sociálnej sieti Facebook.Počet pacientov na pľúcnej ventilácii v maďarských nemocniciach sa za posledné dva týždne viac ako zdvojnásobil, a to na 806. Predošlý najvyšší počet pacientov na ventilácii bol začiatkom decembra, keď ich bolo 674. „Vidíme, že tretia vlna sa šíri veľmi silno, predovšetkým pre varianty vírusu," uviedla Cecília Müllerová, šéfka maďarského Úradu štátnej zdravotnej služby.