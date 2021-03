Rezerva v rozpočte nebude dostatočná, na boj proti koronavírusu budú potrebné až dve miliardy

Najviac peňazí pôjde na podporu ekonomiky

Rezerva nestačí

8.3.2021 (Webnoviny.sk) - Náklady boja proti koronavírusu v tomto roku môžu dosiahnuť až 2 miliardy eur, veľkosť rezervy v rozpočte tak bude nedostatočná. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Súčasný odhad objemu výdavkov tak znamená výrazné navýšenie oproti rezerve v rozpočte, a to až o miliardu eur.Ak vláda nenájde dodatočné zdroje financovania v úsporách v iných oblastiach rozpočtu, zvýšené náklady vo veľkej miere navýšia podľa rady aj odhadovaný deficit verejnej správy.Väčšina z celkovej sumy, až 1,478 miliardy eur, pôjde na podporu ekonomiky a sociálne opatrenia. Z toho na podporu zachovania pracovných miest v rámci tzv. kurzarbeitu by to mala byť suma 1,11 miliardy eur.Karanténne PN a pandemické OČR by mali byť v rámci balíka opatrení na podporu ekonomiky podľa odhadu v sume 168 miliónov eur. Podpora podnikov v cestovnom ruchu by mala byť za 70 miliónov eur, dotácia na nájomné vo výške 50 miliónov eur, ale aj podpora podnikov v oblasti kultúry v objeme 50 miliónov eur.Odhad nákladov na nákup zdravotníckeho materiálu, vrátane ceny antigénových testov a vakcín, je 407 miliónov eur. Z toho samotné antigénové rýchlotesty by mali predstavovať náklad 231 miliónov eur, zdravotnícky materiál 55 miliónov eur, vakcíny Sputnik V 37 miliónov eur, vakcíny Pfizer 29 miliónov eur, vakcíny Moderna 24 miliónov eur a vakcíny Johnson&Johnson 19 miliónov eur.Ostatné výdavky na riešenie pandémie sa odhadujú na sumu 81 miliónov eur. Z toho výdavky na celoplošné testovanie by mali tvoriť sumu 25 miliónov eur a prevádzka MOM 31 miliónov eur.Rozpočet obsahoval rezervu vo výške približne jednej miliardy eur pre prípad, že by sa situácia okolo pandémie skomplikovala, prípadne by nastali iné nepredvídané okolnosti. „Druhá vlna sa však vyvíja oveľa horšie a trvá oveľa dlhšie, ako sa predpokladalo pri schvaľovaní rozpočtu,“ uvádza rada.